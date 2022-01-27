В Японии работают над обновлением стратегии безопасности
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Токио, 26 января (Jiji Press). Правительство Японии заслушало мнения экспертов по национальной безопасности в рамках работы по обновлению трёх ключевых оборонных документов страны.
Правительство планирует принять обновления к Стратегии национальной безопасности, Руководящим принципам программы национальной обороны и Среднесрочной программе обороны в конце этого года.
По словам источников, знакомых с вопросом, в центре внимания будет вопрос о том, получит ли страна возможность атаковать вражеские базы.
Премьер-министр Кисида Фумио выразил готовность позволить стране обладать возможностями для нападения на вражеские базы. «Мы не будем исключать никаких вариантов и рассмотрим вопрос с реалистичной точки зрения», – сказал он на заседании парламента 27 января.
Обсуждения среди правительственных чиновников в тот же день включали слушания с бывшим министром обороны Моримото Сатоси, а также с Яти Сётаро и Китамурой Сигэру, бывшими генеральными секретарями Секретариата национальной безопасности. Один из участников поддержал политику Кисиды.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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