В Японии работают над обновлением стратегии безопасности

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Токио, 26 января (Jiji Press). Правительство Японии заслушало мнения экспертов по национальной безопасности в рамках работы по обновлению трёх ключевых оборонных документов страны.

Правительство планирует принять обновления к Стратегии национальной безопасности, Руководящим принципам программы национальной обороны и Среднесрочной программе обороны в конце этого года.

По словам источников, знакомых с вопросом, в центре внимания будет вопрос о том, получит ли страна возможность атаковать вражеские базы.

Премьер-министр Кисида Фумио выразил готовность позволить стране обладать возможностями для нападения на вражеские базы. «Мы не будем исключать никаких вариантов и рассмотрим вопрос с реалистичной точки зрения», – сказал он на заседании парламента 27 января.

Обсуждения среди правительственных чиновников в тот же день включали слушания с бывшим министром обороны Моримото Сатоси, а также с Яти Сётаро и Китамурой Сигэру, бывшими генеральными секретарями Секретариата национальной безопасности. Один из участников поддержал политику Кисиды.

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