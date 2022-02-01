В Японии отмечен рекордно низкий конкурс на квалификационных экзаменах учителей начальной школы

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Токио, 31 января (Jiji Press). Доля успешно сдавших экзамены учителей государственных начальных школ в 2021 финансовом году достигла рекордно низкого уровня, сообщило министерство образования.

Успешно сдал один человек из 2,6, эти учителя начали работать в течение года по март 2022 года. Уровень конкурса снизился с 2,7 в предыдущем году.

Министерство заявило, что основной причиной сокращения конкурса является высокое количество набора новых сотрудников, поскольку многие учителя достигают пенсионного возраста.

Чтобы предотвратить ухудшение качеств учителей, министерство обратится к местным советам по образованию с просьбой принять меры для улучшения экзаменов при приёме на работу.

Число претендентов на должность учителя начальной школы в 2021 финансовом году составило 43 448 человек, что на 1262 человека меньше, чем в предыдущем году. Из них сдали экзамены 16 440 человек, на 165 меньше, чем годом ранее.

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