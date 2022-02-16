Представители правительств Японии и России ведут экономические переговоры в условиях напряжённой ситуации вокруг Украины
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Токио, 15 февраля (Jiji Press). Правительства Японии и России провели телеконференцию на уровне торгово-экономических комитетов под сопредседательством министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасы и министра экономического развития России Максима Решетникова.
Виртуальная встреча состоялась, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возможного вторжения России в Украину и международные дискуссии об экономических и других санкциях против России.
В ходе переговоров Хаяси заявил, что Япония уделяет пристальное внимание текущей ситуации вокруг Украины, указав при этом, что Япония планирует продолжить диалог с Россией.
Японский министр также призвал российскую сторону ослабить напряжённость вокруг Украины и искать дипломатическое решение проблемы.
Решетников не упоминал Украину. Он выразил надежду России на дальнейшее развитие сотрудничества с Японией, отметив, что двусторонние экономические отношения развиваются, несмотря на пандемию нового коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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