Группа японских исследователей объяснила загадку Бетельгейзе
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Токио, 31 мая (Jiji Press). Японская исследовательская группа сообщила, что она использовала снимки метеорологических спутников, чтобы выяснить причину недавнего потускнения Бетельгейзе, красного сверхгиганта в созвездии Ориона.
В период с конца 2019 по начало 2020 года Бетельгейзе подверглась так называемому Великому затемнению, и в какой-то момент став самой слабой за всю историю наблюдений. Некоторые предположили, что затемнение указывает на неизбежный взрыв сверхновой звезды, но позже её яркость восстановилась.
Считается, что Великое затемнение было вызвано падением температуры поверхности Бетельгейзе и увеличением количества пыли, образовавшейся из испускаемого звездой газа, который блокировал часть ее света.
Но эта теория не была полностью доказана, поскольку для измерения количества рассматриваемой пыли необходим непрерывный мониторинг с использованием промежуточных инфракрасных лучей.
Группа исследователей из Токийского университета, в том числе аспирант Танигути Дайсукэ, обнаружила, что звезды и другие небесные тела видны на изображениях, сделанных японским метеорологическим спутником «Химавари-8» вблизи Земли.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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