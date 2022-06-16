Токийская ассамблея вводит систему однополых партнёрств, эквивалентных браку

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Столичная ассамблея Токио приняла законопроект о введении системы, направленной на признание эквивалентными супружеским отношениям однополых партнёрств с участием представителей сексуальных меньшинств.

Законопроект о пересмотре указа о правах человека призывает предприятия и другие организации относиться к однополым партнёрствам между лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами, или ЛГБТ, как к супружеским парам, позволяя им иметь те же права, что и у обычных семей, пользоваться жильём и правом посещать своих партнёров в больнице.

Пересмотренное постановление вступит в силу 1 ноября.

Право на участие в системе имеют партнёрства между людьми в возрасте 18 лет и старше, не состоящих в обычном браке. По крайней мере один из них должен быть представителем сексуального меньшинства, проживающим в Токио или приезжающим в Токио на работу или учёбу.

Заявки на получение сертификатов однополых партнёров в принципе будут подаваться онлайн. Сертификаты будут включать имена детей в рамках партнёрства.

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