Три российских корабля вошли в прилежащую зону Японии

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Три российских военных корабля вечером 4 июля вошли в прилежащую зону вокруг японских территориальных вод у островов Сэнкаку, сообщило 5 июля министерство обороны Японии.

По сообщению министерства, три судна направились на север между островами Кубадзима и Тайсёдзима, входящими в цепь Сэнкаку в префектуре Окинава, в районе Восточно-Китайского моря.

Одно из трёх судов проплыло в прилежащей зоне утром 4 июля, за ним последовал китайский военный корабль, движение которого вызвало протест японского правительства. Острова Сэнкаку находятся в ведении Токио, а на них претендует Пекин.

Российские военные корабли были замечены у юго-восточного побережья Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, 15 июня, а затем обошли половину японского архипелага.

Министерство также сообщило, что китайское разведывательное судно проследовало на север между главным островом Окинавы и островом Миякодзима утром 5 июля. Судно совершило круговое плавание вокруг Японского архипелага, продолжавшееся с июня.

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