В Японии запущена гибридная ракета, работающая на пластиковых отходах
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Носиро, преф. Акита, 8 октября (Jiji Press). Группа исследователей из Университета Канагава с побережья северо-востока Японии запустила гибридную ракету, в которой в качестве топлива использованы пластиковые отходы, сделав шаг вперед к разработке устойчивого исследования космоса.
Гибридная ракета получает хорошие отзывы за её низкую стоимость и безопасность. Она работает на жидком топливе, таком как закись азота, и не создаёт опасности взрыва или выброса вредных газов.
Запустившая ракету группа в сотрудничестве с производителем пластиковых моделей Bandai Namco Holdings Inc. использовала в качестве топлива отходы пластиковых моделей японской серии аниме Gundam.
Пластиковые отходы были переработаны в ракетное топливо с использованием технологии переработки Университета Синсю, расположенного в префектуре Нагано, центральная Япония.
Ракета стартовала с побережья Носиро, префектура Акита.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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