В Японии пока не смогли установить связь с лунным аппаратом

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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что оно пока не установило связь со своим лунным модулем «Омотэнаси», запущенным 16 ноября с борта американской ракеты.

По данным космического агентства, к полуночи 16 ноября не было установлено никакой связи со сверхмалым зондом, который должен стать первым японским космическим аппаратом, совершившим посадку на Луну.

Аппарат «Омотэнаси» размером 11×24×37 сантиметров входит в число десяти зондов, запущенных на борту системы космического запуска NASA в рамках первого этапа возглавляемой США программы Artemis, направленной на то, чтобы впервые за полвека доставить людей на Луну.

Среди зондов также есть Equuleus, который был разработан в основном JAXA и Токийским университетом и должен отправиться на обратную сторону Луны. Было подтверждено, что этот зонд для исследования дальнего космоса работает нормально.

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