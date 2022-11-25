В исследовательской лаборатории космической медицины в Японии выявлены неправомерные действия

Новости

Токио, 25 ноября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о неправомерных действиях в связи с обработкой данных прерванного эксперимента по космической медицине под руководством японского астронавта и врача Фурукавы Сатоси.

JAXA сообщило о неправомерных действиях в министерства науки и здравоохранения как о нарушении этических принципов проведения медицинских исследований.

Фурукава и другие в 2016 году начали эксперимент, в котором участвовали люди, живущие в закрытом помещении в Космическом центре JAXA Цукуба в префектуре Ибараки. Они старались разработать систему оценки стресса для астронавтов, находящихся на Международной космической станции, как сообщают источники в министерстве науки и др.

По словам источников, эксперимент был прекращён в 2019 году после того, как в ходе процесса была выявлены ошибки в обработке данных.

По словам источников, такое нарушение не равносильно фальсификации или фабрикации данных, поскольку не было опубликовано никаких документов о результатах эксперимента.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме