Поверхность астероида Рюгу обезвожена из-за космического выветривания

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Группа исследователей обнаружила, что поверхность астероида Рюгу, образцы которого были доставлены на Землю в 2020 году японским исследователем «Хаябуса-2», вероятно, была обезвожена из-за так называемого космического выветривания.

Проводившая первоначальный анализ группа Японского агентства аэрокосмических исследований 20 декабря опубликовала результаты своего анализа образцов Рюгу в британском научном журнале Nature Astronomy.

Группа сосредоточилась на двух выводах, которые, казалось, противоречили друг другу: в то время как наблюдение извне за поверхностью Рюгу аппаратом «Хаябуса-2» предполагало наличие лишь очень небольшого количества воды, анализ образцов, доставленных на Землю в декабре 2020 года, показал, что в минералах воды много.

Профессор Киотского университета Ногути Такааки и другие члены группы, отвечающей за анализ материала песчинок Рюгу, изучили около 900 песчинок и обнаружили, что около 6% из них имеют на поверхности признаки космического выветривания под воздействием солнечного ветра и микрометеороидов.

Детальный анализ участков выветривания показал, что они состоят из двух частей, отражающих разные типы космического выветривания: гладкого слоя, вызванного облучением солнечным ветром, и пенистого слоя, образовавшегося в результате удара микрометеоритов.

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