Кисида посетил NASA и наблюдал за подписанием космического договора между Японией и США
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Вашингтон, 13 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио посетил штаб-квартиру NASA в Вашингтоне, чтобы стать свидетелем подписания рамочного соглашения о сотрудничестве в космосе между Японией и США.
«Космическое сотрудничество США и Японии вступило в новую эру с проектом «Артемида», и над многими проектами, включая лунную деятельность, уже работают японские и американские астронавты», – сказал Кисида в своём выступлении на мероприятии, предшествующем подписанию.
Первая высадка человека на Луну была осуществлена в 1969 году в рамках программы NASA «Аполлон». Ни один гражданин Японии пока не ступал на поверхность Луны.
Поскольку космическое агентство США работает над возобновлением исследования поверхности Луны в рамках проекта «Артемида», президент США Джо Байден во время своего визита в Японию в мае прошлого года упомянул о реальной возможности первой высадки японских астронавтов на этот естественный спутник Земли.
Соглашение о сотрудничестве в космосе подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса. «Это укрепит наше партнёрство в таких областях, как… наше общее стремление увидеть японского астронавта на поверхности Луны», – сказал Блинкен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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