Кисида позитивно относится к принятию закона о защите ЛГБТ
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Токио, 8 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил позитивное отношение к скорейшему принятию законопроекта, направленного на содействие общественному пониманию ЛГБТ.
Правящая Либерально-демократическая партия готовится внести такой законопроект в парламент, заявил Кисида на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей. «Мы будем с уважением следить за действиями законодателей», – сказал он.
В мае 2021 года группа высокопоставленных законодателей разработала законопроект, который обяжет правительство разработать базовую программу по содействию общественному пониманию ЛГБТ. Однако группе не удалось внести его в парламент из-за противодействия со стороны консервативных депутатов от ЛДП.
Руководители группы законодателей 8 февраля подтвердили, что они будут стремиться к принятию законопроекта до того, как Япония примет саммит лидеров «Большой семёрки» в Хиросиме в мае.
«(Саммит) Большой семёрки – это хорошая возможность продемонстрировать ценности, разнообразие и толерантность общества Японии. Необходимо принять закон до саммита Большой семёрки», – сообщила журналистам Инада Томоми, старший депутат от ЛДП и исполняющая обязанности председателя группы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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