Япония впервые успешно посадила зонд на Луну

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press). Японии впервые удалось отправить лунный корабль на Луну, она стала пятой страной, которая смогла это сделать, сообщило 20 января Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

«Умный» посадочный модуль для исследования Луны, Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), приземлился возле кратера Шиоли недалеко от Моря Нектара вблизи экватора на ближней стороне Луны около 12:20 утра 20 января. Таким образом, Япония присоединилась к четырём странам, добившимся успеха в таких миссиях, то есть бывшему Советскому Союзу, Соединённым Штатам, Китаю и Индии.

По данным JAXA, SLIM работает на ограниченном заряде батареи, поскольку его солнечные элементы не вырабатывают электроэнергию.

Предполагается, что посадочный модуль перешел в спящее состояние через несколько часов после посадки, но до этого момента данные передавались и принимались нормально, сообщило JAXA, добавив, что оно считает, что беспилотный космический корабль успешно совершил мягкую посадку.

Он также успешно сбросил два небольших лунохода, находившихся на борту.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме