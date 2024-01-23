Японский лунный модуль может начать перезаряжаться через несколько дней
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Токио, 22 января (Jiji Press). Небольшой беспилотный японский зонд, который не смог перезарядиться после приземления на Луну, может начать перезаряжаться через несколько дней, сообщило в понедельник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
По данным JAXA, Smart Lander for Investigating Moon, «интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM), прибыл на Луну 20 января, но его солнечные панели были обращены на запад, что лишило его доступа к солнечному свету. Перезарядка может начаться при изменении угла наклона солнца.
По данным агентства, солнечные панели SLIM вырабатывали электроэнергию, пока зонд находился в полёте.
JAXA использовало внутреннюю батарею зонда для извлечения данных о транспортном средстве, а также фотографий, которые он сделал, а затем выключило зонд примерно через два с половиной часа после приземления, чтобы предотвратить его полную разрядку и невозможность повторной активации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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