Япония обеспокоена высказываниями официальных лиц США по поводу атомных бомбардировок

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Токио, 14 мая (Jiji Press). Японское правительство всё больше беспокоится в связи с серией недавних заявлений американских чиновников, оправдывающих американские атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

Многие в Соединённых Штатах положительно относятся к атомным бомбардировкам в последние дни Второй мировой войны. Токио, выступающий против применения ядерного оружия, проинформировал американскую сторону о своей позиции, но всё равно выслушивает ряд замечаний.

На заседании Конгресса США 8 мая Линдси Грэм, влиятельный сенатор-республиканец, сделал замечание в защиту атомных бомбардировок. Грэм близок к бывшему президенту США Дональду Трампу, предполагаемому кандидату от республиканской партии на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

Это замечание прозвучало, когда Грэм говорил о поддержке Израиля в ситуации с Палестиной.

Японское правительство довело свою позицию до американской стороны после высказывания Грэма. Тем не менее, в воскресной телевизионной программе сенатор заявил, что решение о сбросе атомных бомб было правильным и что бомбардировки помогли положить конец войне.

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