L’essentiel du mois de septembre 2023

Le Premier ministre Kishida a remanié son cabinet et la direction du PLD. Les principaux membres ont conservé leur poste, notamment le Secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu, le ministre des Finances Suzuki Shun’ichi et le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon Nishimura Yasutoshi. Cinq femmes font partie de l’équipe ministérielle, un record, dont la nouvelle ministre des Affaires étrangères Kamikawa Yôko, qui avait auparavant occupé le poste de ministre de la Justice.

La présidente de l’agence d’idoles Johnny and Associates, Julie Fujishima, a annoncé sa démission, reconnaissant les abus sexuels commis par le fondateur de l’agence Johnny Kitagawa, qui est aussi son oncle. Elle a également présenté des excuses. Elle a été remplacée par le chanteur et acteur Higashiyama Noriyuki.

Aoba Shinji a admis être l’auteur de l’incendie du studio Kyoto Animation (KyoAni) qui avait tué 36 personnes en juillet 2019, lors de sa comparution au tribunal du district de Kyoto. Son avocat a plaidé non coupable aux accusations de meurtre et tentative de meurtre, arguant qu’il n’était pas mentalement apte à être jugé.

Le Japon a marqué les cent ans du Grand tremblement de terre du Kantô, qui a fait 105 000 morts et disparus. Des services commémoratifs ont été organisés pour les victimes du séisme et du massacre de Coréens qui a suivi la catastrophe naturelle.

Record du nombre de centenaires et condamnation de l’État au sujet de la maladie de Minamata

Jeudi 14

L’équipe de baseball Hanshin Tigers a battu les Yomiuri Giants pour remporter leur premier titre de Central League depuis 2005. Le manager Okada Akinobu était également responsable de la victoire de 2005 lors d’un précédent passage à la tête de l’équipe. Le 20 septembre, les Orix Buffaloes se sont assurés la première place de la Ligue Pacifique pour la troisième année consécutive.

Le musicien et producteur Yoshiki, fondateur du groupe de heavy metal X Japan, a été honoré pour sa contribution dans l’univers musical mondial en devenant le tout premier Japonais à laisser son empreinte sur le parvis du Chinese Theater, l’un des plus célèbres cinémas au monde, situé à Hollywood.

Vendredi 15

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que la population de centenaires au Japon avait atteint le nombre record de 92 139 personnes.

Dimanche 17

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population âgée de 65 ans et plus a atteint 36,2 millions de personnes, ce qui représente 29,1 % de la population totale, un record.

Le couple impérial s’est rendu à Hokkaidô pour entre autres participer à la cérémonie d’ouverture de la 42e Convention nationale sur la mer et les océans, dans la ville d’Akkeshi. C’est la première fois depuis 1999 que l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako entament ensemble un voyage sur l’île septentrionale.

Lundi 18

Le procès intenté par Carlos Ghosn contre Nissan à débuté au Liban. L’ex-PDG du constructeur automobile lui réclame 1 million de dollars de dommages pour lui avoir causé « des dégâts irréparables ».

Mardi 19

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a annoncé qu’à la date du 1er juillet, le prix des terrains avait progressé en moyenne de 1,0 % sur un an, les terrains résidentiels augmentant de 0,7 % et les terrains commerciaux de 1,5 %. Il s’agit de la deuxième année consécutive de hausse. Les prix des terrains résidentiels en dehors des trois grandes zones métropolitaines centrées sur Tokyo, Osaka et Nagoya ont augmenté de 0,1 %, soit la toute première augmentation en 31 ans.

La star du baseball Ohtani Shôhei des Angels de Los Angeles a été opéré au coude droit en raison d’une déchirure ligamentaire. Il avait déjà été opéré du coude en 2018.

Mercredi 20

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté au Japon, principalement en utilisant des produits à ARN messager développés par Pfizer et Moderna efficaces contre le variant Omicron XBB 1.5, le plus courant actuellement dans le monde.

Jeudi 21

Toshiba a annoncé que l’offre publique d’achat lancée par le fonds d’investissement Japan Industrial Partners avait été couronnée de succès. JIP dépensera 2 000 milliards de yens (12,7 milliards d’euros) pour acquérir Toshiba et a prévu de retirer la société de la bourse de Tokyo plus tard cette année.



Toshiba, entreprise de renommée mondiale, ne sera bientôt plus cotée en bourse. (AFP/Jiji)

Vendredi 22

Malgré l’affaiblissement du yen, la Banque du Japon a décidé lors de sa réunion politique de poursuivre son plan d’assouplissement monétaire. Le gouverneur Ueda Kazuo a ainsi rejeté la possibilité d’un changement rapide de la politique de la Banque du Japon.

L’IPhone 15 a été mis sur le marché japonais à un prix de 124 800 yens (795 euros).

Dimanche 24

Le lutteur sumô de rang ôzeki Takakeishô a remporté son quatrième titre au tournoi d’automne, en battant Atamifuji (21 ans).



Takakeishô (à droite) gagnant son combat face à Atamifuji en exécutant un hatakikomi. (Jjji)

Fukushima Ayumi a remporté la médaille d’argent lors du championnat du monde de breakdance qui s’est déroulé à Louvain, en Belgique. La Japonaise de 40 ans, déjà détentrice d’une médaille d’or en 2021, s’est inclinée face à la Lituanienne Dominika Banevic.

Lundi 25

Le Premier ministre Kishida a informé les responsables de politique du PLD et du Kômeitô de la mise en place d’un programme économique pour le mois d’octobre centré sur des mesures visant à lutter contre la hausse des prix et à encourager les augmentations de salaires.

Le tout premier saké brassé aux États-Unis par la célèbre maison Asahi Shuzô a fait ses débuts à New York. Baptisé Dassai Blue, il est vendu à 34,99 dollars la bouteille de 720 ml et sera proposé dans les restaurants de la ville.

Le tribunal du district de Tokyo a condamné un homme de 18 ans à quatre ans et demi de prison pour vol dans une boutique de montres de luxe du quartier de Ginza.

Le ministère de la Santé a approuvé un médicament contre la maladie d’Alzheimer, développé conjointement par le groupe pharmaceutique japonais Eisai avec le laboratoire américain Biogen.

Mercredi 27

Le tribunal du district d’Osaka a condamné le gouvernement national, le gouvernement préfectoral de Kumamoto et la société Chisso à verser des compensations financières aux 128 plaignants qui n’avaient pas été couverts par les mesures d’aide contre la maladie de Minamata.

Articles liés



Les avocats des plaignants brandissant des pancartes pour marquer leur victoire dans le procès sur la maladie de Minamata. (Jiji)

Le maire de Tsushima dans la préfecture de Nagasaki, Hitakatsu Naoki, a refusé que le gouvernement national effectue une enquête visant à déterminer si la municipalité était apte à accueillir un site d’élimination finale des déchets provenant de centrales nucléaires. La décision du maire a renversé une pétition de l’assemblée municipale qui était favorable à l’enquête.

Jeudi 28

Jim Ryan, le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE), quittera son poste à la fin de l’année fiscale, en mars 2024.

Vendredi 29

Le gouvernement a fait part de son intention d’ouvrir la session extraordinaire d’automne de la Diète le 20 octobre aux partis de la coalition au pouvoir formée par le PLD et le Kômeitô.

Selon des sources gouvernementales et des partis politiques, Hosoda Hiroyuki, président de la Chambre des représentants, va quitter son poste en raison de problèmes de santé qui l’obligent à être fréquemment hospitalisé depuis le début du mois.

Samedi 30

Lors de la 71e édition du Festival du film de Saint-Sébastien, en Espagne, l’acteur Fuji Tatsuya a été récompensé de la Coquille d’argent du meilleur premier rôle pour Great Absence, de Chikaura Kei.

(Photo de titre : les joueurs des Hanshin Tigers lançant leur manager Okada Akinobu dans les airs pour célébrer leur première victoire en Central League en 18 ans. Jiji)