L’essentiel du mois de juin 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Baisse record du nombre de naissances, le couple impérial en voyage en Europe, l’indice Nikkei au plus haut et l’équipe nippone éliminée de la Coupe du monde : retour sur les événements marquants du mois de juin 2026 au Japon.

Lundi 1er

Les actions du géant des technologies et des communications Softbank ont fortement augmenté à la bourse de Tokyo, dépassant Toyota pour devenir la plus grande société par actions du Japon, avec une capitalisation boursière de plus de 48 000 milliards de yens (260 milliards d’euros).

Mardi 2

La compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) a commencé le retrait du combustible nucléaire de la piscine de stockage du réacteur numéro 2 de sa centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

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L’ancien champion du monde de boxe poids légers, Guts Ishimatsu, célèbre aussi à la télévision, est décédé à l’âge de 76 ans.



Guts Ishimatsu après avoir battu le Mexicain Rodolfo Gonzalez au huitième round à Tokyo pour devenir champion du monde WBC des poids légers, le 11 avril 1974. (© Jiji)

Mercredi 3

Selon des statistiques publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, il y a eu 671 236 naissances au Japon en 2025, soit une baisse de 14 937 (2,2 %) par rapport à l’année précédente, un nouveau plancher record.

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Une cérémonie s’est déroulée dans la ville de Shimabara (préfecture de Nagasaki) pour rendre hommageaux 43 victimes de la nuée ardente (coulée pyroclastique) provoquée il y a 35 ans par une éruption du mont Unzen.

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Vendredi 5

Un budget supplémentaire de 3 100 milliards de yens (16 milliards d’euros), destiné à contrer la flambée des prix de l’énergie causée par les conflits au Moyen-Orient, a été adopté par la Diète. Ce montant inclut une enveloppe de 2 500 milliards de yens (13 milliards d’euros) destinée au maintien des subventions au carburant.

Les distributeurs de produits électroniques Yamada et Edion ont trouvé un accord de fusion, créant ainsi un groupe dont le chiffre d’affaires annuel combiné s’élèvera à 2 500 milliards de yens (13 milliards d’euros).

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé son intention de remplacer deux à cinq réacteurs nucléaires destinés à être démantelés d’ici les années 2040. L’envolée des coûts de construction rend néanmoins difficile de savoir si le projet sera mené à bien.

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Samedi 6

Le Conseil international des monuments et des sites a recommandé l’inscription des sites d’Asuka-Fujiwara au patrimoine de l’Unesco. La proposition comprend un ensemble de 19 sites dans la préfecture de Nara, dont les ruines de palais impériaux.

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Le joueur de tennis handisport Oda Tokito a remporté son quatrième titre consécutif à Roland-Garros, égalant ainsi la performance de Kunieda Shingo.

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Oda Tokito et son trophée de Roland-Garros, à Paris le 6 juin 2026. (© Kyôdô)

Lundi 8

L’homme politique Kôno Yôhei, connu pour sa déclaration de 1993 exprimant ses regrets sur la question des « femmes de réconfort », est décédé à l’âge de 89 ans. Figure de proue du Parti libéral-démocrate (PLD), il était secrétaire général du Cabinet lorsqu’il a fait cette déclaration. Il est par la suite devenu président du PLD alors que le parti était dans l’opposition, occupant aussi le poste de président de la Chambre des représentants.



Kôno Yôhei en novembre 2008 (Jiji)

Vendredi 12

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a réussi le lancement d’une fusée H3 depuis le centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima. Ce lancement est intervenu six mois après l’échec de la précédente tentative en décembre 2025. Il sert également de test pour l’utilisation d’une fusée à bas coût sans propulseurs d’appoint à propergol solide.

Le gouvernement japonais a approuvé une révision de son plan fondamental de prévention des catastrophes pour les dix prochaines années, afin de mieux se préparer à un éventuel mégaséisme dont l’épicentre se situerait directement sous la région métropolitaine de Tokyo.

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Samedi 13

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont entamé une visite officielle des Pays-Bas et de la Belgique, où ils séjourneront jusqu’au 26 juin. Il s’agit de leur premier voyage dans plusieurs pays depuis l’intronisation de Naruhito.

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Le couple impérial avec le roi Willem-Alexander et la reine Máxima des Pays-Bas, assistant au match de la Coupe du monde opposant leurs pays respectifs, à Apeldoorn le 14 juin 2026. (Avec l’aimable autorisation de la Maison royale néerlandaise)

Dimanche 14

La police de la préfecture de Chiba a arrêté Bobby Ologun, célèbre personnalité du petit écran au Japon. Celui-ci est soupçonné d’avoir eu des rapports sexuels non consentis avec une connaissance.

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Lundi 15

La Première ministre Takaichi Sanae a participé pour la première fois à un sommet du G7, tenu à Évian en France. Elle a proposé d’établir un cadre pour le stockage conjoint des minerais critiques.

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Mardi 16

La Banque du Japon a relevé son taux d’intérêt à court terme à 1,0 %, son niveau le plus élevé depuis 31 ans, une contre-mesure aux risques d’inflation.

Mercredi 17

Katsurada Seiichi, le président de la compagnie qui exploitait le bateau touristique qui a coulé en 2022 au large de Shiretoko, à Hokkaidô, entraînant la mort ou la disparition de 26 personnes, a été condamné à cinq ans de prison.

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Le Parlement a adopté une réforme du Code civil visant à refondre le système de tutelle des adultes, destiné notamment aux personnes atteintes de démence ou souffrant d’autres troubles altérant leurs capacités de jugement.

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Jeudi 18

L’indice Nikkei a clôturé la journée à 71 053 points, dépassant pour la première fois la barre des 70 000 points, poussé par la confiance accrue des investisseurs suite à la signature d’un mémorandum d’entente mettant fin aux hostilités entre les États-Unis et l’Iran. Ce nouveau cap a été franchi moins de deux mois après que l’indice a dépassé les 60 000 points.

Samedi 20

Le chanteur et acteur Miwa Akihiro est décédé à l’âge de 91 ans. Il a déclaré son homosexualité à l’adolescence, connaissant un énorme succès avec sa chanson « Yoitomake no uta » qui a propulsé sa carrière de grande star. Né à Nagasaki, il y vivait au moment du bombardement atomique et a écrit par la suite plusieurs chansons antimilitaristes. Sous le nom de scène Maruyama Akihiro, il a joué dans Le Lézard noir (1968) réalisé par Fukasaku Kinji. Sa beauté envoûtante dans le film lui a valu les éloges de Mishima Yukio.

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Miwa Akihiro en avril 1986 (Jiji)

Lundi 22

Le tribunal du district d’Asahikawa à Hokkaidô a condamné Uchida Riko (23 ans) à 27 ans de prison pour avoir tué une jeune fille de 17 ans en la forçant à sauter d’un pont de la ville en avril 2024.

Mardi 23

Dans une décision unanime, la Cour suprême a maintenu la décision de la haute cour de Tokyo de dissoudre l’Église de l’Unification.

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Mercredi 24

Le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, a annoncé lors d’une conférence de presse que deux ressortissants japonais avaient été arrêtés par les autorités chinoises à Dalian. Tous deux sont soupçonnés de trafic de marchandises interdites.

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Jeudi 25

Le Japon s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026 en terminant deuxième du groupe F grâce à un match nul 1-1 contre la Suède. Cela fait suite à un match nul 2-2 contre les Pays-Bas et à une victoire 4-0 contre la Tunisie.

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Un puissant séisme a frappé le nord-est du Japon, atteignant le niveau « 6+ », soit le deuxième plus haut degré du shindo (l’échelle d’intensité sismique japonaise), dans la préfecture d’Aomori.

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Vendredi 26

Les principaux personnages de One Piece ont fait leur entrée au Musée Grévin sous la forme de statues de cire.

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Le Parlement japonais a adopté un projet de loi prévoyant la réorganisation des Forces aériennes d’autodéfense en Forces aériennes et spatiales d’autodéfense. À travers cette réforme, le Japon entend renforcer ses capacités dans le domaine des opérations spatiales, alors que l’espace occupe une place de plus en plus importante dans les questions de sécurité nationale.

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Lundi 29

Le Japon s’est incliné 2-1 face au Brésil en seizièmes de finale de la Coupe du monde, malgré une avance d’un but à la mi-temps.



Le sélectionneur japonais Moriyasu Hajime saluant les supporters après la défaite face au Brésil, à Houston le 29 juin 2026. (Jiji)

Mardi 30

Le yen a chuté à 162 yens face au dollar, son niveau le plus bas depuis décembre 1986.

Le gouvernement a adopté un projet de loi comprenant deux propositions visant à assurer la pérennité de la famille impériale. Ces mesures ont pour objectif de permettre aux femmes de conserver leur statut impérial après leur mariage et d’adopter des descendants mâles de la lignée masculine dans la famille impériale (issus des branches impériales qui ont été exclues lors des réformes d’après-guerre). Les fils des descendants adoptés seront éligibles à la succession au trône.

(Photo de titre : un tableau d’affichage électronique de la bourse de Tokyo affichant pour la première fois le cours de clôture de l’indice Nikkei au-dessus de la barre des 70 000 points. Jiji)