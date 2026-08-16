L’essentiel du mois de juillet 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Puissant séisme à Kumamoto, révision historique de la loi sur la maison impériale, décès de l’auteur Higashino Keigo et nouveau site inscrit au patrimoine mondial : retour sur les événements marquants du mois de juillet 2026 au Japon.

Rencontre Japon-Inde, exploit de la sonde Hayabusa2 et loi sur la protection des données personnelles

Mercredi 1er

L’Autorité de régulation nucléaire a annoncé que la compagnie d’électricité de Chûbu avait continué à falsifier des données alors même qu’une enquête était ouverte sur des problèmes survenus dans sa centrale nucléaire de Hamaoka.

Jeudi 2

La Première ministre Takaichi Sanae a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi à Delhi. Elle s’est engagée à ce que le Japon investisse 2 000 milliards de yens (environ 10,8 milliards d’euros) en Inde.

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La Première ministre Takaichi avec le Premier ministre indien Modi, avant leur rencontre du 2 juillet 2026. (Sajjad Hussain/AFP)

Sony Interactive Entertainment a annoncé qu’il cessera de produire des versions physiques des nouveaux jeux PlayStation à compter de janvier 2028. Tous les nouveaux titres seront désormais commercialisés exclusivement sous forme dématérialisée, en téléchargement.

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Dimanche 5

La sonde Hayabusa 2 de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise a survolé l’astéroïde Torifune, prenant des photos de sa forme et de sa surface. Ces informations contribueront aux recherches sur la possibilité de dévier des astéroïdes ayant une trajectoire de collision avec la Terre.

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Lundi 6

La Chine a lancé un missile balistique depuis un sous-marin dans l’océan Pacifique, exacerbant les tensions avec le Japon.

La société de traitement des paiements par carte de crédit Zentôshin a déposé son bilan auprès du tribunal de district d’Osaka.

Mardi 7

Le gouverneur de Shizuoka, Suzuki Yasutomo, a approuvé la construction du tronçon de la ligne de train à sustentation magnétique (Maglev) Chûô Shinkansen situé dans la préfecture. Cette décision met fin à une impasse qui avait débuté en 2017 lorsque l’ancien gouverneur Kawakatsu Heita avait bloqué la construction pour des raisons environnementales.

Les Philippines et le Japon sont parvenus à un accord de principe sur le transfert de cinq destroyers de classe Abukuma de la Force maritime d’autodéfense japonaise après leur retrait du service, a annoncé le secrétaire philippin à la Défense, Gilberto Teodoro.

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La star du baseball Ohtani Shôhei des Dodgers de Los Angeles est devenu le premier joueur japonais à atteindre 300 coups de circuit en carrière dans les Ligues majeures (MLB). Il est le cinquième joueur de la MLB à réaliser cet exploit aussi rapidement.

Une cérémonie a été organisée dans la ville de Wajima, dans la préfecture d’Ishikawa, pour célébrer l’inauguration d’un aéroport portant le nom de la célèbre franchise japonaise Pokémon.

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Jeudi 9

De nouvelles frappes américaines contre l’Iran ont entraîné une flambée des cours du pétrole brut, accentuant les craintes d’inflation au Japon et déclenchant une vente massive d’obligations d’État. Le rendement des obligations d’État à 10 ans a grimpé jusqu’à 2,900 % à un moment donné.

Vendredi 10

Une révision de la loi sur la protection des données personnelles a été adoptée, assouplissant la réglementation relative au traitement des dossiers médicaux et autres données personnelles sensibles afin de stimuler le développement de l’IA.

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Samedi 11

La joueuse de tennis en fauteuil roulant Kamiji Yui a remporté le tournoi de Wimbledon en simple dames, réalisant ainsi un Grand Chelem doré en carrière (remporter quatre tournois majeurs et l’or aux Jeux paralympiques).



Kamiji Yui après sa victoire lors de sa première apparition à Wimbledon le 11 juillet 2026. (Reuters/Marko Djurica)

Tonegawa Susumu, le premier Japonais à recevoir le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1987, est décédé à l’âge de 86 ans. Il a reçu le prix pour « sa découverte du principe génétique de la génération de la diversité des anticorps ».

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Tonegawa Susumu, à gauche, serrant la main du Premier ministre Takeshita Noboru en mars 1988. (Jiji)

Lundi 13

La Diète a adopté une loi visant à créer une nouvelle Agence nationale des catastrophes chargée de coordonner la prévention et les réponses aux catastrophes naturelles. L’agence devrait entrer en fonction dès novembre 2026.

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Le fabricant de produits surgelés Nichirei a annoncé des perturbations dans son réseau logistique en raison de pannes de système causées par une cyberattaque. Les opérations de distribution ont partiellement repris le 17 juillet.

Le Parlement japonais a définitivement adopté deux lois destinées à renforcer la lutte contre la désinformation électorale sur les réseaux sociaux, à quelques mois des prochaines grandes échéances électorales.

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Mardi 14

Le tribunal de district de Tokyo a condamné un commandant de bord d’All Nippon Airways (ANA) à un an et huit mois de prison pour avoir agrippé les fesses d’une hôtesse de l’air.

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Décès de Higashino Keigo, séisme à Kumamoto et annonce d’une baisse de la TVA

Mercredi 15

Kosagawa Chito a remporté le prix Akutagawa pour Zonbi kaishûfu (pouvant être traduit par La ramasseuse de zombies) et Asakura Kasumi a remporté le prix Naoki pour Kengwai.

Vendredi 17

Une révision de la loi de la maison impériale a été adoptée par la Diète, permettant aux femmes de conserver leur statut impérial après leur mariage et d’adopter des descendants mâles de la lignée masculine issus des branches exclues de la famille impériale lors des réformes d’après-guerre. Les fils de ces enfants adoptés pourraient prétendre au trône d’empereur.

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Un projet de loi imposant des sanctions pénales pour toute atteinte ou profanation du drapeau national a été adopté par la Diète. La législation est entrée en vigueur le 13 août.

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Une révision du Code de procédure pénale a été adoptée par la Diète, interdisant en principe aux procureurs de faire appel d’une décision de justice ordonnant un nouveau procès.

Mardi 21

Le Japon a connu des températures de 40,3 degrés à Tajimi (Gifu), 40,1 à Toyota (Aichi) et 40,0 à Gujô (Gifu). Il s’agit de la première utilisation du nouveau terme kokushobi, signifiant « journée de canicule extrême ». Il a été introduit par l’Agence météorologique japonaise lorsque la température maximale dépasse les 40 degrés.

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Mercredi 22

Le gouvernement japonais prévoit d’augmenter d’environ 200 personnes les effectifs de l’Agence des services de l’immigration à partir du prochain exercice budgétaire.

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Jeudi 23

Okamoto Kôzô, membre de l’Armée rouge japonaise recherché au niveau international pour son implication dans l’attentat meurtrier perpétré en 1972 à l’aéroport international de Lod, en Israël, est décédé à Beyrouth. Il avait 78 ans.

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La Fédération japonaise de football a annoncé que Ôiwa Gô serait le prochain sélectionneur de l’équipe nationale masculine, succédant à Moriyasu Hajime en mars 2027.

L’auteur de romans policiers à succès Higashino Keigo, lauréat du prix Naoki pour son roman Le Dévouement du suspect X, est décédé d’un cancer colorectal à l’âge de 68 ans.

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Higashino Keigo en janvier 2006 (Jiji)

Vendredi 24

Le gouvernement de Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane à 60 pays et régions, dont un droit de douane de 12,5 % pour le Japon.

Le Parlement japonais a définitivement adopté un projet de loi prévoyant la création d’une « seconde capitale », à l’issue d’un affrontement de dernière minute entre la majorité et l’opposition, à la veille de la clôture de la session parlementaire prolongée.

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Dimanche 26

L’Unesco a décidé d’inscrire les anciennes capitales d’Asuka et de Fujiwara sur sa liste du patrimoine mondial. Avec l’inscription de ce site situé dans de la préfecture de Nara, le Japon possède désormais un total de 27 sites recensés.

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Le lutteur ukrainien Aonishiki a remporté le grand tournoi de sumo de Nagoya, son troisième titre en carrière. Cette victoire lui permettra de passer du rang de sekiwake à celui d’ôzeki lors du prochain tournoi (le deuxième rang le plus élevé de ce sport).



Aonishiki brandissant la Coupe de l’Empereur après avoir remporté le grand tournoi de sumo de Nagoya .(Jiji)

Mardi 28

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a provoqué de violentes secousses dans les municipalités de Uki et de Hikawa (préfecture de Kumamoto). Le tremblement de terre a fait 39 morts et causé de nombreux dégâts, dont une explosion dans le centre commercial Aeon de Kashima, ainsi que l’effondrement d’une cheminée de l’usine Nippon Paper Industries de Yatsushiro.

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Jeudi 30

La Première ministre Takaichi a annoncé son intention de réduire la taxe sur la consommation des produits alimentaires de 8 % à 1 % pour une période de deux ans à compter d’avril 2027. Des allocations en espèces seront distribuées aux ménages à revenus faibles et moyens, afin de couvrir le 1 % restant pour annuler leur participation à la taxe. Ce serait la première réduction de la taxe sur la consommation depuis son introduction en 1989.

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Le gouvernement japonais a signé un accord permettant au Japon de devenir un pays associé au programme européen de recherche et d’innovation Horizon Europe.

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(Photo de titre : la cheminée effondrée de l’usine Nippon Paper Industries de Yatsushiro, Kumamoto, suite au séisme du 28 juillet. Jiji)