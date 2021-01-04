Основные ожидаемые события 2021 года в Японии и за рубежом

В 2020 году пандемия нового коронавируса сказалась на многих сферах жизни. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года, но удастся ли их реализовать, если распространение инфекции будет продолжаться? В сентябре 2021 года истекает срок полномочий премьер-министра Суги Ёсихидэ, а в октябре заканчиваются полномочия членов Палаты представителей. Ситуация с новым коронавирусом, вероятно, окажет большое влияние и на эти политические планы.