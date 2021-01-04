Основные ожидаемые события 2021 года в Японии и за рубежом

Основные ожидаемые события 2021 года в Японии и за рубежомПолитика Общество
В 2020 году пандемия нового коронавируса сказалась на многих сферах жизни. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года, но удастся ли их реализовать, если распространение инфекции будет продолжаться? В сентябре 2021 года истекает срок полномочий премьер-министра Суги Ёсихидэ, а в октябре заканчиваются полномочия членов Палаты представителей. Ситуация с новым коронавирусом, вероятно, окажет большое влияние и на эти политические планы.
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Основные запланированные события 2021 года в Японии и за рубежом
|1 января
|Окончательный выход Великобритании из ЕС
|1 января
|Вступило в силу Соглашение об экономическом партнёрстве между Японией и Великобританией (EPA)
|18 января
|Очередная сессия парламента
|20 января
|Церемония инаугурации президента США
|11 марта
|10-летняя годовщина Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1»
|11 марта
|Исполняется год с момента принятия Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) декларации о пандемии нового коронавируса
|25 марта
|Эстафета священного огня Олимпийских игр в Токио стартует в Национальном тренировочном центре J-village в префектуре Фукусима
|3 июня
|30 лет со дня Великого извержения Ундзэн-Фугэндакэ
|22 июля
|Окончание полномочий Токийского законодательного собрания
|23 июля
|Церемония открытия Олимпийских игр в Токио
|8 августа
|Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио
|24 августа
|Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио
|5 сентября
|Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
|30 сентября
|Окончание срока полномочий премьер-министра Суги Ёсихидэ в качестве президента ЛДП
|1 октября
|Открытие Дубайской международной выставки (продлится до марта 2022 г.)
|21 октября
|Истечение срока полномочий членов Палаты представителей
|30 октября
|Саммит G20 в Риме
|1 декабря
|Айко, старшей дочери императора Японии, исполняется 20 лет, возраст совершеннолетия в Японии, и она становится полноправным членом императорского дома
|8 декабря
|80 лет со дня нападения ВМС Японии на Пёрл-Харбор
Фотография к заголовку: Jiji Press
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