Основные ожидаемые события 2021 года в Японии и за рубежом

Политика Общество

В 2020 году пандемия нового коронавируса сказалась на многих сферах жизни. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года, но удастся ли их реализовать, если распространение инфекции будет продолжаться? В сентябре 2021 года истекает срок полномочий премьер-министра Суги Ёсихидэ, а в октябре заканчиваются полномочия членов Палаты представителей. Ситуация с новым коронавирусом, вероятно, окажет большое влияние и на эти политические планы.
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Основные запланированные события 2021 года в Японии и за рубежом

1 января Окончательный выход Великобритании из ЕС
1 января Вступило в силу Соглашение об экономическом партнёрстве между Японией и Великобританией (EPA)
18 января Очередная сессия парламента
20 января Церемония инаугурации президента США
11 марта 10-летняя годовщина Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1»
11 марта Исполняется год с момента принятия Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) декларации о пандемии нового коронавируса
25 марта Эстафета священного огня Олимпийских игр в Токио стартует в Национальном тренировочном центре J-village в префектуре Фукусима
3 июня 30 лет со дня Великого извержения Ундзэн-Фугэндакэ
22 июля Окончание полномочий Токийского законодательного собрания
23 июля Церемония открытия Олимпийских игр в Токио
8 августа Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио
24 августа Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио
5 сентября Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
30 сентября Окончание срока полномочий премьер-министра Суги Ёсихидэ в качестве президента ЛДП
1 октября Открытие Дубайской международной выставки (продлится до марта 2022 г.)
21 октября Истечение срока полномочий членов Палаты представителей
30 октября Саммит G20 в Риме
1 декабря Айко, старшей дочери императора Японии, исполняется 20 лет, возраст совершеннолетия в Японии, и она становится полноправным членом императорского дома
8 декабря 80 лет со дня нападения ВМС Японии на Пёрл-Харбор

Фотография к заголовку: Jiji Press

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