Сравнение 5-й волны (дельта) и 6-й волны (омикрон) инфекции в Японии

С началом 2022 года в Японию пришла шестая волна инфекций нового коронавируса. Хотя заражение штаммом омикрон с меньшей вероятностью ведёт к появлению серьёзных симптомов, не стоит пренебрегать мерами безопасности – число тяжелобольных впоследствии может вырасти.

26 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала обнаруженный в Южной Африке вариант нового коронавируса «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». Первая инфекция этого штамма в Японии была обнаружена 30 ноября во время карантина в аэропорту. Менее чем за два месяца коронавирус распространился со взрывной скоростью, мы пока никогда не сталкивались с таким быстрым распространением вируса.

Во время 5-й волны летом 2021 года число инфицированных начало постепенно расти с июля, и только полтора месяца к 19 августа впервые количество выявленных за день случаев заражения превысило 25 000 человек. Однако на этот раз рост от 534 инфицированных 1 января до 25 000 15 января произошёл всего за две недели.

Предполагается, что штамм омикрон с меньшей вероятностью вызывает тяжёлые симптомы, и график показывает, что число тяжелобольных в Японии до сих пор остаётся низким по сравнению со временем 5-й волны.

Однако во время 5-й волны число тяжелобольных достигло пика примерно через две недели после пика числа инфицированных. Дело в том, что на первом этапе распространения инфекции заражаются в основном люди младших возрастов, у которых болезнь протекает легче, но рост числа тяжелобольных происходит, когда вирус поражает больше людей среднего возраста и пожилых.

На графике, который показывает только количество тяжелобольных и количество смертей, видно, что число тяжелобольных начало увеличиваться уже и в 6-й волне, так что не стоит ослаблять бдительность и пренебрегать основными мерами инфекционного контроля, такими как маски и дезинфекция рук, будем избегать тесных помещений и контактов.

Фотография к заголовку: PIXTA

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