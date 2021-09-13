Итоги месяца: август 2021

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Закрытие Олимпийских игр в Токио, введение режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в 21 префектуре страны, открытие токийской Паралимпиады и другие события августа 2021 года в Японии.

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На Олимпийских играх в Токио Кая Кадзуми завоевал бронзовую медаль в спортивной гимнастике в упражнениях на коне.

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На Олимпиаде в Токио Мураками Маи завоевала бронзу в вольных упражнениях в женских состязаниях по гимнастике, а Фумита Кэнъитиро - серебро в греко-римской борьбе у мужчин в весовой категории до 60 килограммов.

Правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавируом в четырех префектурах – Канагава, Сайтама, Тиба и Осака сроком до 31 августа. Вместе с префектурами Токио и Окинава, где режим ЧС уже действовал, охват расширился до 6 префектур, включая столичную.

Электроэнергетическая компания «Кансай дэнрёку» объявила о возобновлении в июне 2023 года работы реактора №1 АЭС «Такахама» (расположена в г. Такахама префектуры Фукуи), со времени начала эксплуатации которого прошло более 40 лет.

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На Олимпийских играх в Токио в женском боксе Ириэ Сэна завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов, а Хасимото Дайки – золото в мужских гимнастических состязаниях на перекладине. У мужчин в греко-римской борьбе Ябику Сёхэй завоевал бронзу в категории до 77 килограммов.

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу принял участие в состоявшейся в режиме онлайн встрече глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он выразил желание вести работу по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса в странах АСЕАН, в частности, путем предоставления вакцин.

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На Олимпийских играх в Токио в состязаниях по скейтбордингу в дисциплине «парк» у женщин Ёсодзуми Сакура завоевала золотую, а Хираки Кокона – серебряную медали. В женском боксе Намики Цукими завоевала бронзу в весовой категории до 51 килограмма, а в женской вольной борьбе Каваи Юкако – золото в категории до 62 килограммов.

На Саммите Восточной Азии (с участием стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также США, Китая, Япония и др.) в режиме телеконференции состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел Япони Мотэги Тосимицу выразил намерение оказать всемерную поддержку деятельности Эривана Юсуфа, второго министра иностранных дел Брунея, назначенного специальным посланником АСЕАН в Мьянму.

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии объявило численность населения Японии на 1 января 2021 года согласно реестрам регистрации проживающих. В сравнении с прошлым годом численность уменьшилась на 423.617 человек (0,34%), составив 123 млн 842 тыс 701 человека, что знаменует 12-й год сокращения подряд. Число проживающих в стране иностранцев тоже сократилось на 55 тыс. 172 человека до 2 млн 811 тыс. 543 человек, ознаменовав первое снижение за 7 лет с 2014 года.

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На Олимпиаде в Токио в мужском боксе Танака Рёмэй завоевал бронзу в весовой категории до 52 килограммов, в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров у мужчин серебро завоевал Икэда Коки, а бронзу – Яманиси Тосикадзу, а в женской борьбе в весовой категории до 57 килограммов Каваи Рисако завоевала золотую медаль. В каратэ у женщин в состязаниях ката серебро завоевала Симидзу Киёу, а в женских командных состязаниях по настольному теннису серебряные медали выиграли Исикава Касуми, Ито Мима и Хирано Миу.



Рисако Каваи (справа) и ее младшая сестра Юкако с улыбкой демонстрируют свои золотые медали Олимпиады в женской вольной борьбе, 5 августа 2021 г., Тиба, комплекс Макухари мэссэ (© Jiji Press)

Участники встречи ведающих вопросами цифровой среды министров стран «Большой двадцатки» в итальянском Триесте приняли совместное заявление. В нем отмечается, что цифровая трансформация приводит к расширению неравенства между странами, отраслями и предприятиями. Документ подчеркивает необходимость оказания помощи в связи с возникновением неравенства между, с одной стороны, крупными, а с другой стороны малыми и средними предприятиями.

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На Олимпийских играх в Токио в мужских командных состязаниях по настольному теннису бронзовые медали завоевали Мидзутани Дзюн, Харимото Томокадзу и Нива Коки, а в мужских соревнованиях по каратэ в дисциплине ката золото завоевал Киюна Рё. В женской вольной борьбе в категории до 53 килограммов Мукаида Маю выиграла золотую медаль, а в спортивном скалолазании у женщин серебро завоевала Нонака Михо, а бронзу – Ногути Акиё.

Со времени атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки исполнилось 76 лет. В Мемориальном парке мира в районе Нака города Хиросима городские власти провели Мемориальную церемонию мира. В мероприятии, на котором присутствовали выжившие после бомбардировки, родственники погибших, а также премьер-министр Суга Ёсихидэ и другие официальные лица, принял участие в общей сложности 751 человек. В городе Нагасаки в Парке мира, расположенном в районе Мацуяма, 9 августа городские власти провели Мемориальную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, в которой приняли участие около 500 человек, в том числе пережившие бомбардировку, родственники погибших, а также премьер-министр Суга Ёсихидэ и другие официальные лица.

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Общее число заразившихся коронавирусом в Японии с начала пандемии превысило 1 млн человек.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения обнародовало показатели баланса специальных пенсионных счетов. Исходя из текущих котировок активов, профицит пенсионного фонда «Косэй нэнкин» составил 34 трлн 782 млрд 500 млн йен, а пенсионного фонда «Кокумин нэнкин» – 1 трлн 963 млрд 300 млн йен. Оба показателя являются самым большим профицитом за всю историю деятельности пенсионных фондов. Профицит «Косэй нэнкин» зафиксирован впервые за 2, а «Кокумин нэнкин» – за 3 года.

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Стало известно о том, что 31 июля скончался Сато Сампэй, автор четырехкадровых комиксов-манга, таких как «Фудзи Сантаро» и др. Ему был 91 год.

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На Олимпийских играх в Токио японская сборная по бейсболу «Самурай дзяпан» завоевала золотые медали. В женском гольфе Инами Монэ завоевала серебряную медаль, в мужской вольной борьбе Отогуро Такуто выиграл золото в весовой категории до 65 килограммов, а у женщин Сусаки Юи – в категории до 50 килограммов. В каратэ у мужчин в категории до 75 килограммов Арага Рютаро завоевал бронзу.

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На Олимпиаде в Токио в велоспорте Кадзихара Юми завоевала серебро в омниуме, а женская команда AKATSUKI FIVE – в баскетболе.

Церемонией закрытия, состоявшейся на Национальном стадионе в Токио в отсутствие зрителей, завершились 17 дней Игр XXXII летней Олимпиады в Токио. Игры, проведение которых было отложено на один год в связи с распространением коронавируса нового типа, проходили без зрителей в большинстве мест проведения олимпийских мероприятий. Япония завоевала 58 медалей – самое большое количество за всю историю участия страны в Олимпиадах.



Фейерверк и надпись ARIGATO возвещают о закрытии Игр, 8 августа 2021 г., Токио, Национальный стадион (© Jiji Press)

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На бейсбольном стадионе Хансин косиэн в городе Нисиномия префектуры Хёго состоялась церемония открытия 103-го чемпионата по бейсболу среди команд полных средних школ Японии. Поскольку в прошлом году 102-й чемпионат пришлось отменить в связи с распространением коронавируса, мероприятие состоялось впервые за 2 года.



Спортсмены на церемонии открытия чемпионата команд полных средних школ по бейсболу, 10 августа 2021 г., г. Нисиномия, преф. Хёго, бейсбольный стадион Хансин косиэн (© Jiji Press)

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Под влиянием зависшего вблизи Японии атмосферного фронта в западной части страны выпало рекордное количество дождевых осадков. Дожди продолжились 14 августа, в связи с чем особые предупреждения о дождях были объявлены в четырех префектурах – Хиросима, Нагасаки, Сага и Фукуока. В префектуре Накасаки произошел сход оползней, повлекший человеческие жертвы.

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В зале национальных единоборств Ниппон будокан в токийском районе Тиёда остоялась организованная правительством Японии Мемориальная церемония поминовения жертв войны. В мероприятии приняли участие императорская чета, премьер-министр Суга Ёсихидэ, родственники павших и другие лица. В целях профилактики коронавируса число участников было ограничено.

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Представители правительства Японии, организационного комитета, администрации Токио и Международного паралимпийского комитета провели четерыхстороннее заседание по вопросу присутствия зрителей на Паралимпийских играх в Токио и приняли решение о проведении паралимпийских мероприятий без зрителей на всех паралимпийских объектах в Токио, а также 3-х префектурах: Тиба, Сайтама и Сидзуока.

Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные данные о валовом национальном продукте страны за квартал с апреля по июнь 2021 года (с учетом сезонных поправок). ВВП увеличился на 0.3% относительно предшествоавшего квартала, в пересчете на год это соответствует росту на 1.3%. Положительный рост отмечен впервые за два квартала.

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Автомобилестроительная компания Toyota объявила о крупномасштабной корректировке производства на своих предприятиях в Японии: сокращении выпуска в сентябре на 360 тыс. автомобилей. Относительно плана снижение составляет 40%. Компания обосновала его трудностями с поставками комплектующих с заводов во Вьетнаме, Малайзии и других странах из-за пандемии коронавируса.

От воспаления легких в связи с заражением коронавирусом скончался Тиба Синъити, кинозвезда жанра экшен, известный как в Японии, так и за рубежом. Ему было 82 года.

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Правительство Японии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в семи префектурах: Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока сроком до 12 сентября. Срок уже действующего режима ЧС в шести префектурах – Токио, Сайтама, Тиба, Канагава, Осака и Окинава – продлен с конца августа до 12 сентября.

В связи с системным сбоем в банках Мидзухо и Мидзухо синтаку в отделениях банков по всей стране был временно прекращен прием и выдача денег, а также оформление денежных переводов через кассиров. С конца февраля в банке Мидзухо сбой системы возник четырежды, в июне банк объявлял меры по предотвращению повторения таких инцидентов.

Стало известно, что 17 августа скончался Сёфукутэй Никай, исполнитель традиционного сценического жанра ракуго, известный своим участием в многочисленных телешоу. Ему было 84 года.

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Министр иностранных дел Мотэги Тосимицу провел в Тегеране свои первые переговоры с новым президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Мотэги призвал Раиси, известного как сторонника консервативной антиамериканской фракции, к скорейшему возобновлению переговоров с США и странами Европы по ядерному вопросу, в последний раз прервавшихся в июне.

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На Национальном стадионе в отсутствие зрителей состоялась церемония открытия Игр XVI летней Паралимпиады в Токио. Праздник паралимпийского спорта проходил 13 дней по 5 сентября. В связи с пандемией коронавируса Игры прошли после отсрочки на один год.



Зажженный факел Паралимпийских игр в Токио, 24 августа 2021 г., Токио, Национальный стадион (© Jiji Press)

Окружной суд Фукуока в соответствии с запросом прокуратуры вынес смертный приговор руководителю признанной особо опасной криминальной группировки «Кудокай» Номуре Сатору, которому в числе прочих были предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства организованной группой по четырем эпизодам, в ходе которых погибли и были ранены обычные жители.

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На Паралимпийских играх в Токио у женщин в плавании на спине на дистанции 100 метров (в классе с ограничениями двигательных функций S2) Ямада Маюми стала самой молодой в истории японской медалисткой среди всех паралимпийских дисциплин, завоевав серебряную медаль в 14-летнем возрасте. У мужчин в состязаниях по плаванию на дистанции 50 метров брассом (в классе с ограниченями двигательных функций SB3) бронзовую медаль завоевал Судзуки Такаюки.

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На Паралимпийских играх в Токио в плавании у мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем (в классе с ограничениями двигательных функций S4) золотую медаль завоевал Судзуки Такаюки. Это его вторая медаль на Паралимпиаде после бронзы на дистанции 50 метров брассом. На дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин (в классе с ограничениями зрения S11) серебро завоевал Томита Утю.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило о приостановке использования около 1 млн 630 тыс. доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna в связи с обнаружением во флаконах с вакциной в ряде пунктов вакцинации посторонних веществ.

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На Паралимпийских играх в Токио в забеге на 5 тыс. метров у мужчин (в классе с ограничениями зрения T11) Карасава Кэнъя завоевал серебряную, а Вада Синъя – бронзовую медали. В мужских состязаниях по легкой атлетике на дистанции 400 метров среди колясочников (класс колясочников T52) Сато Томоки выиграл золотую, а Уэёнабару Хирокадзу – бронзовую медали. В дзюдо у мужчин в категории до 66 килограммов бронзу завоевал Сэто Юдзиро.

Правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в 8 префектурах: Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма, Хиросима сроком до 12 сентября. Таким образом, с учетом Токио, Осака и др. режим ЧС охватил в общей сложности 21 префектуру.

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На Паралимпийских играх в Токио в мужском триатлоне в классе с ограничениями двигательных функций Ута Хидэки завоевал серебряную медаль, а в классе с ограничениями зрения Ёнэока Сатору – бронзовую. В женском настольном теннисе в одиночном разряде (в классе с ментальными ограничениями) Ито Маки завоевала бронзовую медаль, у мужчин бронзу в комплексном плавании на 150-метровой дистанции (в классе с ограничениями двигательных функций SM4) завоевал Судзуки Такаюки.

Министерства иностранных дел и обороны Японии сообщили, что самолетом Сил самообороны из Афганистана в Пакистан был доставлен 1 гражданин Японии, пожелавший покинуть страну.

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На Паралимпиаде в Токио в регби на колясках японская команда с участием Икэ Юкинобу, Икэдзаки Дайсукэ и Курахаси Каэ завоевала бронзовые медали, в женском дзюдо в весовой категории до 70 килограммов бронзу завоевала Огава Кадзуки, а в мужском плавании на 100 метров брассом (в классе с ментальными ограничениями) золотую медаль завоевал Ямагути Наохидэ. У мужчин в заезде колясочников на дистанции 1 500 метров (класс колясочников T52) золото завоевал Сато Томоки, а бронзу – Уэёнабару Хирокадзу.

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На Паралимпийских играх в Токио в плавании у мужчин на дистанции 200 метров вольным стилем (в классе с ограничениями двигательных функций S4) Судзуки Такаюки завоевал серебряную медаль, а в индивидуальном комплексном плавании у мужчин на дистанции 200 метров (в классе с ограничениями зрения SM11) бронзовую медаль выиграл Томита Утю.

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На Паралимпиаде в Токио в велоспорте у женщин в индивидуальной шоссейной гонке с раздельным стартом (в классе с ограничениями двигательных функций C1～3) золотую медаль выиграла Сугиура Кэйко. У мужчин в забеге на 1 500 метров (в классе с ограниченями зрения T11) серебряную медаль завоевал Вада Синъя завоевал серебряную медаль, которая стала его второй медалью на Паралимпиаде после бронзы на дистанции 5 000 метров.

Министр обороны Киси Нобуо отдал приказ о завершении миссии Сил самообороны, направленной для вывоза японских граждан из Афганистана. На момент объявления из этой страны был вывезен 1 гражданин Японии и 14 афганцев. Миссия Сил самообороны, находившаяся в состоянии готовности в Пакистане, вернулась на родину.

Фотография к заголовку: Томоки Сато поднимает японский флаг после завоевания золотой медали Паралимпиады в мужских состязаниях колясочников на дистанции 400 метров, 27 августа 2021 г., Токио, Национальный стадион (© Jiji Press)