Итоги месяца: апрель 2024

Japan Timeline

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Стартовал новый финансовый год. Губернатор префектуры Сидзуока Кавакацу Хэйта, допустивший дискриминационные высказывания при напутствии поступивших на работу в администрацию префектуры, заявил о добровольном уходе в отставку. Премьер-министр Японии Кисида Фумио во время визита в США в качестве государственного гостя подтвердил непоколебимость японо-американского альянса. С другой стороны, на случай, «если вдруг Трамп», заместитель председателя Либерально-демократической партии Асо Таро встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Бейсболист Отани Сёхэй стал японским легионером, выполнившим рекордное число – 176 хоум-ранов в Главной бейсбольной лиге США. Эти и другие события апреля в наших итогах месяца.

1

В рамках мер по укреплению национальной обороноспособности правительство Японии присвоило 16 аэропортам и морским портам в семи префектурах страны статус «морских и воздушных гаваней особого назначения». В наступившем финансовом году на них будет выделено из бюджетных средств 37 млрд йен.

2

Слова губернатора префектуры Сидзуока Кавакацу Хэйта днем ранее во время напутствия новых работников администрации префектуры, заявившего: «Все вы, в отличие от тех, кто занимается продажей овощей или ухаживает за коровами, прежде всего люди с высокими умственными и интеллектуальными способностями», были восприняты высказывание, которое можно интерпретировать как дискриминирующее по профессиональному признаку. На пресс-конференции по разъяснению ситуации губернатор неожиданно объявил о выходе в отставку.

3

Судья Апелляционного суда Сэндай Окагути Кити был освобожден от должности на процессе об импичменте за размещение в социальных сетях сообщений ненадлежащего содержания о судебном процессе, задевающих чувства родственников убитой. Это стало первым импичментом судьи, причиной которого стали его частные высказывания.

4

Либерально-демократическая партия Япония наказала своих членов, причастных к скандалу с выплатой «откатов» в ряде ее фракций. Бывшему председателю совета по общепартийным делам Сиое Рю и бывшему генсеку фракции в Палате советников Сэко Хиросигэ было рекомендовано покинуть партийные ряды.

6

В префектуре Исикава возобновилось движение по всей железнодорожной линии Ното, пострадавшей от землетрясения на одноименном полуострове 1 января.

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8

В целях преодоления нехватки такси в Токио и ряде других мест началось предоставление услуги так называемого райд-шеринга – автоизвоза пассажиров водителями на личных автомобилях по вызову.

10

В Вашингтоне состоялись переговоры премьер-министра Японии Кисиды Фумио с президентом США Джо Байденом. Они выработали курс углубления двусторонних отношений, главным образом, в области обороны, подчеркнув «непоколебимость японо-американского альянса».



Премьер-министр Кисида Фумио и президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции у Белого дома (© Reuters)

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11

В ходе визита премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Соединенные Штаты состоялись трехсторонние переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Участники подтвердили укрепление связей в обеспечении безопасности и экономике для противостояния Китаю.

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Федеральная прокуратура США сообщила, что она предъявила Мидзухаре Иппэю, бывшему переводчику бейсболиста Главной лиги Отани Сёхэя, обвинения по подозрению в банковском мошенничестве за незаконный перевод крупных денежных сумм.

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Японская ассоциация сумо объявила, что бывший ёкодзуна Акэбоно Таро скончался от сердечной недостаточности в первой декаде апреля. Ему было 54 года. Будучи выходцем с Гавайев, он стал первым сумоистом иностранного происхождения, заслужившем титул ёкодзуна.



Акэбоно исполняет ритуал дохё-ири в синтоистском святилище Мэйдзи дзингу в январе 2000 года (© Reuters)

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13

На внеочередном собрании акционеров американская сталелитейная компания U.S. Steel одобрила предложенный японской компанией «Ниппон сэйтэцу» (Nippon Steel) план приобретения U.S. Steel за 14,1 млрд долларов (около 2 трлн 160 млрд йен). За сделку проголосовали 98% держателей акций.

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15

Электроэнергетическая компания «Токио дэнрёку холдингс» приступила к загрузке ядерного топлива в реактор №7 атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата.

17

В городе Айнан префектуры Эхимэ и городе Сукумо префектуры Коти произошло землетрясение интенсивностью шесть минус по японской шкале от ноля до семи. На острове Сикоку толчки такой интенсивности наблюдались впервые после введения действующей шкалы.

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Хасэбэ Макото – бывший член национальной сборной Японии по футболу, участник трех Чемпионатов мира подряд, ныне играющий за футбольный клуб Франкфурта, объявил о завершении спортивной карьеры в конце текущего сезона.

18

Окружной суд Ниигаты признал 26 истцов пострадавшими от болезни Минамата в ходе процесса по иску о болезни Минамата в префектуре Ниигата. Суд отдал компании-источнику загрязнения ртутью распоряжение выплатить компенсации на общую сумму около 100 млн йен, но при этом отклонил требования к правительству.

19

В рамках мер против жары было принято решение частично изменить этим летом график Общенационального чемпиона по бейсболу среди команд полных средних школ, проводимого Японской бейсбольной федерацией полных средних школ и газетой «Асахи симбун», разделив матчи на утренние и вечерние.

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20

Во время тренировочного полета над акваторией восточнее острова Торисима архипелага Издзу произошло крушение двух вертолетов морских Сил самообороны Японии. Один человек погиб, еще семеро пропали без вести.

22

Японский бейсболист Отани Сёхэй, играющий за команду «Лос-Анджелес Доджерс», в ходе матча на домашнем поле с командой «Нью-Йорк Метс» выполнил в общей сложности 176-й хоумран в играх Главной лиги бейсбола. Тем самым он превзошел результат Мацуи Хидэки, игравшего в прошлом за команду «Нью-Йорк Янкис», и стал рекордсменом среди японских игроков лиги.

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23

В Нью-Йорке состоялась встреча заместителя председателя Либерально-демократической партии Японии Асо Таро с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Они сошлись в важности поддерживать непоколебимость японо-американского альянса.



Встреча в здании Трамп тауэр в Нью-Йорке заместителя председателя Либерально-демократической партии Японии Асо Таро (справа) и бывшего президента США Дональда Трампа [снимок предоставлен избирательным штабом Трампа] (© Jiji Press)

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24

Совет по стратегии в области численности населения, состоящий из экспертов частного сектора, опубликовал доклад, в котором говорится, что в 744 городах и деревнях страны, что составляет 40% их общего числа, с 2020 по 2050 год количество молодых женщин в составе населения сократится наполовину, а в перспективе этим населенным пунктам грозит полное исчезновение.

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Крупная компания тяжелой промышленности IHI сообщила о том, что одно из ее дочерних предприятий подделывало данные о расходе топлива своих судовых и других двигателей. Нарушения допускались более 20 лет, фальсификации затрагивают 80% всех поставок – 4.361 двигатель, которые были поставлены на внутренний и зарубежные рынки.

25

Четыре человека подали иск против японского подразделения корпорации Meta в связи с ущербом, понесенным из-за мошеннической рекламы в социальных сетях с использованием образов известных людей. Иск в отношении оператора платформы подан в стране впервые.

26

Стало известно о том, что 23 апреля в одной из больниц города Саппоро скончался Касая Юкио, золотой медалист зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро по прыжкам на лыжах с 70-метрового трамплина. Ему было 80 лет.

28

На первых выборах в парламент Японии, состоявшихся после скандала по поводу «откатов» в ряде фракций Либерально-демократической партии, – дополнительных выборах в Палату представителей – во всех трех избирательных округах победу одержали кандидаты от Конституционно-демократической партии. Единственный кандидат, выставленный ЛДП на этих выборах в избирательном округе в префектуре Симанэ, потерпел поражение. Таким образом, в целом выборы стали полным поражением ЛДП. В префектуре Симанэ, которая является оплотом консерватизма, ЛДП потеряла депутатский мандат впервые с 1996 года, когда была введена нынешняя система одномандатных избирательных округов и пропорционального представительства.



Кандидат от Конституционно-демократической партии Камэи Акико проводит пресс-конференцию после поступления сообщения о ее победе на дополнительных выборах в Палату представителей по 1-му избирательному округу Симанэ, 28 апреля, вторая половина дня, город Мацуэ (© Jiji Press)

29

Пока валютный рынок в Токио не работал по случаю национального праздника, произошли серьезные колебания курса японской валюты. С началом торгов на азиатских рынках японская йена упала до самого низкого уровня за 34 года с апреля 1990 года – свыше 160 йен за доллар США. После этого произошел отскок примерно на 6 йен до уровня немногим более 154 йен за доллар.

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30

Стало известно, что 26 апреля скончалась Кацура Юми – известнейший японский дизайнер свадебных торжеств. Ей было 94 года.

Фотография к заголовку: игрок команды «Лос-Анджелес Доджерс» Отани Сёхэй, выполняющий рекордный для японских игроков Главной лиги бейсбола 176-й хоум-ран и обошедший по этому показателю 175 хоум-ранов Мацуи Хидэки, игравшего в «Нью-Йорк Янкис» и других командах (© ZUMA Press / «Киодо цусин имиджиз»)