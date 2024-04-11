Кисида и Байден обещают «важные результаты» в космосе

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Вашингтон, 9 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден объявят об «основных результатах» в области освоения космоса на саммите в Белом доме 10 апреля, заявил 9 апреля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Замечания Салливана на брифинге для прессы прозвучали в тот момент, когда Токио и Вашингтон рассматривают возможность высадки на Луну как минимум двух японских астронавтов в рамках будущей международной лунной миссии.

Салливан сказал, что Кисида и Байден объявят о «значительном исследовательском партнёрстве» в области важнейших и новых технологий, таких как искусственный интеллект и чистая энергия.

По поводу противодействия Байдена предложению Nippon Steel Corp. о приобретении United States Steel Corp. Салливан заявил, что президент США будет защищать интересы рабочих.

Байден «также очень ясно дал понять, что он собирается сделать так, чтобы американско-японский альянс стал самым сильным за всю историю, – сказал Салливан. – Он собирается выполнить обе эти задачи».

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