Японский лунный модуль возобновляет работу
НовостиНаука Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 29 января (Jiji Press). Небольшой беспилотный японский зонд, прибывший на Луну, возобновил работу после того, как получил возможность перезарядки, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
«Умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM) находился в бездействующем состоянии после того, как его солнечные элементы не смогли вырабатывать энергию. Считается, что положение Солнца изменилось и позволило солнечным панелям зонда, обращённым на запад, получить доступ к солнечному свету.
JAXA сообщило, что связь со SLIM была восстановлена около 23:00 28 января. Агентство повторно активировало спектроскопическую камеру зонда и начало детальное наблюдение за составом горных пород на поверхности Луны.
Рано утром 20 января SLIM приземлился возле кратера Шиоли в Море Нектара, к югу от лунного экватора.
Это была первая успешная высадка японского зонда на Луну, благодаря чему Япония стала пятой страной, которой это удалось. Зонд совершил первую в мире точную посадку, спустившись на Луну в пределах 100 метров от своей цели.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японский лунный модуль может начать перезаряжаться через несколько дней
- В образцах с астероида Рюгу найден «строительный блок жизни»
- Астероид Рюгу сместился на текущую орбиту 5 млн лет назад
- Образцы, собранные на астероиде Рюгу, содержат глубинные материалы астероида
- В образцах, собранных на астероиде Рюгу, обнаружены аминокислоты
- В Японии анализируют образцы с астероида Рюгу, доставленные зондом «Хаябуса-2»
- Японские разработчики в 2023 финансовом году выведут на орбиту деревянный спутник
- В Японии успешно запустили ракету «Эпсилон-5» с девятью спутниками
- В Японии будут разрабатывать способы производства продуктов питания в космосе для длительных полётов
- Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед космическим путешествием
- Маэдзава в декабре станет первым японским космическим туристом
- Японский миллиардер Маэдзава ищет спутников для полёта к Луне
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей