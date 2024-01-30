Японский лунный модуль возобновляет работу

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Токио, 29 января (Jiji Press). Небольшой беспилотный японский зонд, прибывший на Луну, возобновил работу после того, как получил возможность перезарядки, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

«Умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM) находился в бездействующем состоянии после того, как его солнечные элементы не смогли вырабатывать энергию. Считается, что положение Солнца изменилось и позволило солнечным панелям зонда, обращённым на запад, получить доступ к солнечному свету.

JAXA сообщило, что связь со SLIM была восстановлена ​​около 23:00 28 января. Агентство повторно активировало спектроскопическую камеру зонда и начало детальное наблюдение за составом горных пород на поверхности Луны.

Рано утром 20 января SLIM приземлился возле кратера Шиоли в Море Нектара, к югу от лунного экватора.

Это была первая успешная высадка японского зонда на Луну, благодаря чему Япония стала пятой страной, которой это удалось. Зонд совершил первую в мире точную посадку, спустившись на Луну в пределах 100 метров от своей цели.

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