Итоги месяца. Основные события ноября 2024 года в Японии

Japan Timeline

Новости

Успешное пробное извлечение обломков ядерного топлива из поврежденного реактора, ввод в эксплуатацию временного хранилища отработавшего ядерного топлива, пятидесятилетие действующего атомного реактора АЭС «Такахама». Уход людей, оставивших своей жизнью заметный след: Умэдзу Кадзуо, Таникавы Сюнтаро, Китанофудзи. Третье признание Отани Сёхэя, играющего в Главной лиге бейсбола США, наиболее ценным игроком. Эти и другие события ноября 2024 года в Японии.

1

Начали действовать поправки в Закон о дорожном движении, предусматривающие наказание за так называемую «отвлеченную езду» на велосипеде – пользование при езде смартфонами и другими устройствами, а кроме того, за вождение велосипеда в нетрезвом виде. Наказание за «отвлеченную езду» – тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф до 100 тыс. йен.

3

Профессиональная бейсбольная команда DeNA впервые за 26 лет и в третий раз за историю стала лучшей в Японии. Команда поднялась на вершину с третьего места в Центральной лиге, презойдя команду Тихоокеанской лиги SoftBank с четырьмя победами при двух поражениях. Это второй случай, когда команда выходит на первое место в стране с третей позиции в лиге – вслед за успехом команды Lotte в 2010 году.

4

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) произвело запуск из Центра космических исследований Танэгасима четвертой ракеты-носителя H3 со спутником связи Министерства обороны Японии «Кирамэки-3». Спутник успешно выведен на расчетную орбиту.

5

Оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал внести в список нематериального Всемирного культурного наследия «традиционное винокурение» Японии – производство японского сакэ и сётю. Ожидается, что межправительственная комиссия окончательно утвердит это решение на сессии в Парагвае с 2 по 7 декабря.

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Стало известно, что 28 октября скончался художник манга Умэдзу Кадзуо, известный по таким произведениям как «Макото-тян» и «Блуждающая классная комната». Ему было 88 лет. Работа Умэдзу Кадзуо «Я Синго» в 2018 году была удостоена приза «Наследие» французского Международного фестиваля комиксов в Ангулеме.

6

Началась эксплуатация временного хранилища отработавшего ядерного топлива в городе Муцу префектуры Аомори. Это первый объект такого рода, расположенный за пределами атомных электростанций.

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7

Токийская электроэнергетическая компания TEPCO объявила о завершении пробного извлечения обломков ядерного топлива из второго реактора аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Было извлечено 0,7 грамма.



Частица обломков ядерного топлива, перемещаемая из устройства для извлечения в специальную ёмкость (снимок предоставлен компанией TEPCO, Jiji Press)

8

Член комик-дуэта «Даунтаун» Мацумото Хитоси отозвал иск о диффамации, поданный против еженедельника, сообщившего о насильственном принуждении к половым актам нескольких женщин. Мацумото выступил с комментарием, в котором в числе прочего принес извинения.

9

Профессиональная бейсбольная команда Lotte сообщила, что дала согласие на переход питчера Сасаки Роки в Главную бейсбольную лигу США. Для этого используется система трансферов, известная как постинг.

10

На тральщике «Укусима» морских Сил самообороны Японии во время плавания у побережья префектуры Фукуока возник пожар, судно затонуло. Пропал без вести судовой механик – 33-летний старшина 3-го класса.

11

Председатель Либерально-демократической партии Японии Исиба Сигэру по итогам спецсессии парламента по выбору главы правительства избран 103-м по счету премьер-министром Японии. Сформирован 2-й состав кабинета министров под его руководством.



Премьер-министр Исиба Сигэру (в середине первого ряда) и члены его кабинета фотографируются после официальных церемоний назначения и утверждения, вечер 11 ноября, Императорский дворец, Северный подъезд (© Kyodo)

12

Национальный научно-исследовательский институт проблем населения и социального обеспечения опубликовал результаты прогнозных расчетов о домохозяйствах по префектурам страны. По расчетным данным, в 2050 году в 27 из 47 префектур доля домохозяйств одиноких людей превысит 40%. В 32 префектурах страны домохозяйства людей в возрасте 65 лет и старше составят более 20%.

13

Комиссия по ядерному регулированию приняла решение официально отклонить заявку на возобновление работы реактора №2 атомной электростанции «Цуруга» (расположена в префектуре Фукуи) Японской атомной энергетической компании. Комиссия пришла к выводу, что нельзя отрицать вероятность того, что разлом, проходящий непосредственно под зданием реактора, является активным.

14

Исполнилось 50 лет с начала работы реактора №1 атомной электростанции «Такахама» (расположена в префектуре Фукуи) электроэнергетической компании «Кансай дэнрёку». Это самый старый из действующих ядерных реакторов в Японии.

15

Принцесса Микаса Юрико скончалась от старости в Больнице Св. Луки. Ей был 101 год.



Принцесса Микаса Юрико на национальном съезде членов объединения Айику, 20 апреля 2010 г., Токио, район Минато, Мотоакасака, Зал Мэйдзи (© Jiji Press)

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16

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру провел свои первые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе поездки в столицу Перу Лиму. Стороны подтвердили намерение выстраивать конструктивные стабильные отношения и всесторонне развивать стратегические взаимовыгодные связи.



Встреча премьер-министра Японии Исибы Сигэру и председателя КНР Си Цзиньпина в столице Перу Лиме (© Jiji Press)

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По итогам голосования на выборах губернатора префектуры Хёго был вновь избран прежний губернатор Сайто Мотохико, отстраненный от этой должности вотумом недоверия законодательного собрания префектуры.

Объявлено о проведении выборов председателя Партии возрождения Японии (Исин-но кай). Свои кандидатуры выдвинули четыре человека – самое большое количество в истории этой партии. Основным вопросом дебатов стало обсуждение путей восстановления позиций партии, чье представительство в Палате представителей по итогам всеобщих выборов сократилось с 43 до 38 мест. Голосование назначено на 1 декабря.

19

Стало известно о том, что скончался Таникава Сюнтаро – автор стихотворений «Жить» и «Два миллиарда световых лет одиночества», наиболее заслуженный и популярный поэт послевоенной эпохи. Ему было 92 года.



Таникава Сюнтаро (снимок 2017 года, © Jiji Press)

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Либерально-демократическая партия, партия Комэй и Демократическая партия для народа согласовали экономическую политику правительства. В документе в соответствии с требованием Демократической партии для народа выражено намерение рассмотреть вопросы о повышении так называемого «барьера в 1 млн 30 тыс. йен» и сокращении налога на бензин.

Йокогамский окружной суд, рассмотрев иск о возмещении вреда от шума авиабазы Ацуги (расположена в префектуре Канагава), совместно используемой американскими вооруженными силами и Силами самообороны Японии, вынес вердикт с распоряжением правительству выплатить компенсации на сумму около 5 млрд 900 млн йен. При этом суд отклонил требование о прекращении полетов.

Стало известно о том, что 12 ноября скончался бывший борец сумо Китанофудзи, выступавший в ранге ёкодзуна – великого чемпиона. Ему было 82 года. В качестве наставника школы сумо он воспитал двух ёкодзун – Тиёнофудзи и Китакацууми (ныне Хаккаку, президент Ассоциации сумо), а кроме того, завоевал популярность как спортивный комментатор.

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Отани Сёхэй, выступающий за команду «Лос-Анджелес доджерс» Главной бейсбольной лиги США, по итогам голосования признан наиболее ценным игроком Национальной бейсбольной лиги. Он удостоился этой награды в третий раз и второй год подряд, впервые в истории для заявленного отбивающего игрока.

Японская организация по управлению отходами атомных электростанций (NUMO) направила администрациям населенных пунктов Суццу и Каминаи, а также администрации префектуры Хоккайдо доклад о «документальном обследовании» по выбору места для постоянного хранилища высокорадиоактивных отходов с атомных электростанций. Для перехода к следующему шагу – «Общему обследованию», помимо согласия глав администраций населенных пунктов, требуется согласие губернатора префектуры, при этом губернатор Судзуки уже заявил, что он будет против.

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Состоялся «Народный съезд» с требованием немедленно вернуть на родину всех похищенных Северной Кореей японских граждан. В мероприятии принял участие премьер-министр Японии Исиба Сигэру.

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24

На Большом турнире сумо Кюсю выступающий в ранге одзэки борец Котодзакура завоевал свой первый чемпионский титул, выиграв в схватке с одзэки Хосёрю. Перед решающим поединком турнира у обоих борцов было по одному поражению.

Питчер профессиональной бейсбольной команды Rakuten Танака Масахиро объявил об уходе из команды и намерении стать независимым агентом. После перенесенной осенью прошлого года операции на правом локте в текущем сезоне он не одержал ни одной победы.

26

В ходе стендовых огневых испытаний второй ступени твердотопливной ракеты «Эпсилон-S», которые Японское агенство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) проводило в Центре космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима, произошел взрыв и пожар. Это уже второй взрыв при таком испытании после случившегося в июле 2023 года.

На кладбище Тосимагаока в токийском районе Бункё состоялась похоронная церемония «Рэнсо-но-ги» принцессы Микасы Юрико. В церемонии, которую проводила внучка покойной принцесса Акико, участвовал 481 человек, в том числе члены императорской семьи, премьер-министр Исиба Сигэру и другие официальные лица.

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Комиссия по честным и справедливым сделкам провела проверку в офисе крупной компании интернет-торговли Amazon Japan по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.

27

Главный окружной прокурор Ямада Сигэо из Окружной проукратуры Сидзуока принес извинения Хакамате Ивао и его сестре Хидэко после того, как при повторном рассмотрении дела приговоренного к смертной казни Хакаматы суд признал его невиновным.

Фотография к заголовку: Главный окружной прокурор Сидзуока Ямада Сигэо (слева) приносит извинения Хакамате Ивао (в середине справа) после того, как по итогам второго рассмотрения дела суд признал его невиновным, утро 27 ноября, город Хамамацу (официальная)