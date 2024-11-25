В Японии рассматривают возможность выделения правительством 325 млн йен на похороны принцессы Юрико

Новости

Токио, 22 ноября (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение потратить около 319,5 млн йен из резервных фондов на 2024 финансовый год на покрытие расходов на похороны принцессы Юрико, которая умерла 15 ноября в возрасте 101 года, и связанных с этим расходов.

Кроме того, из первоначального бюджета на финансовый год, начавшийся в апреле, будет выделено 5,5 млн йен, в результате чего общие расходы составят 325 млн йен.

Общая сумма включает около 202 миллионов йен на главную церемонию Рэнсо-но ги, которая состоится 26 ноября на кладбище Тосимагаока в токийском районе Бункё.

По данным Управления императорского двора, для покойной принцессы, двоюродной бабушки императора Нарухито, не будет построена новая гробница, поскольку её похоронят в гробнице её мужа, покойного принца Микаса, который умер в 2016 году.

Однако общие расходы выросли примерно на 59 миллионов йен по сравнению с расходами на похороны принца из-за инфляции и более высоких затрат на рабочую силу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме