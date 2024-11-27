Состоялась основная церемония похорон японской принцессы Юрико

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Токио, 26 ноября (Jiji Press). Основная похоронная церемония японской принцессы Юрико, двоюродной бабушки императора Нарухито, состоялась на кладбище Тосимагаока в токийском районе Бункё после того, как она умерла естественной смертью 15 ноября в возрасте 101 года.

На церемонии Рэнсо-но ги присутствовал 481 человек, включая принцессу Акико, внучку принцессы Юрико, других членов императорской семьи, и глав трёх ветвей власти, включая премьер-министра Исибу Сигэру.

Они в последний раз простились с покойной принцессой, посвятившей себя пропаганде здоровья и благополучия матери и ребёнка.

Катафалк с гробом принцессы Юрико выехал из её резиденции в усадьбе Акасака в токийском районе Минато в 9 часов утра и прибыл на кладбище вскоре после 9:30 утра, проехав перед императорским дворцом. Затем гроб был помещён в траурный зал.

Во время прощальной службы Содзё-но ги, которая началась вскоре после 10 утра, Бодзё Тосиари, главный священник, отвечающий за церемонию, прочитал вслух ритуальные слова, связанные с принцессой Юрико. Он является вторым сыном покойного Бодзё Тосиканэ, который был председателем ежегодной новогодней церемонии чтения стихов утакаи хадзимэ в императорском дворце.

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