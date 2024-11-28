Император и императрица Японии посетили могилу принцессы Юрико
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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили кладбище Тосимагаока в токийском районе Бункё, чтобы отдать дань уважения могиле покойной принцессы Юрико, двоюродной бабушки императора.
У гробницы император Нарухито совершил ритуальное подношение тамагуси и низко поклонился, как и императрица Масако после него. Они поговорили с принцессой Акико, внучкой принцессы Юрико, которая проводила их после визита.
В тот же день кладбище также должны были посетить почётный император Акихито и почётная императрица Митико. Однако поездка была отменена, поскольку бывшая императрица не может свободно ходить сама, она проходит реабилитацию после перелома правой бедренной кости, согласно данным Управления императорского двора.
Они посетят могилу после выздоровления почётной императрицы Митико.
Ранее 27 ноября наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико и другие члены императорской семьи, а также другие родственники посетили церемонию, связанную с главной похоронной церемонией Рэнсо-но ги принцессы Юрико, состоявшейся накануне. Согласно обычаю, император и императрица, а также почётный император и почётная императрица не присутствовали на главной церемонии 26 ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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