В Токио выявлено 3099 случаев заражения за день, количество заражений снижается

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Администрация Токио сообщила о 3099 новых случаях заражения, что на 1605 меньше, чем неделей ранее.

Ежедневный показатель в японской столице был ниже уровней предыдущей недели 11-й день подряд.

По данным столичной администрации, самую большую группу новых заболевших составили люди в возрасте от 20 до 29 лет – 790 человек, за ними следуют люди в возрасте от 30 до 39 лет – 629 человек, и люди в возрасте от 40 до 49 лет – 488 человек.

Токио также подтвердил 10 новых случаев смерти пациентов с COVID-19 в возрасте от 50 до 89 лет.

Среднее количество ежедневных случаев заражения за семь дней составило 3140, что на 27,9% меньше, чем неделей ранее.

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