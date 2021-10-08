Премьер-министр Японии Кисида Фумио в разговоре с президентом РФ Путиным выразил надежду на взаимовыгодное развитие японско-российских отношений
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 октября. (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 7 октября провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив надежду на развитие японско-российских отношений на взаимовыгодной основе.
Разговор касались переговоров по заключению мирного договора, чтобы формально положить конец боевым действиям двух стран в военное время, – договор не был заключён из-за территориального спора.
«Мы подтвердили, что будем работать над подготовкой мирного договора на основе заключённых в прошлом двусторонних соглашений», – сказал Кисида репортёрам после телефонных переговоров.
Путин стал третьим иностранным лидером, который провёл телефонные переговоры с Кисидой с момента вступления в должность премьер-министра 4 октября. Первым и вторым были президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
По словам японских официальных лиц, Кисида сказал Путину о своей решимости работать вместе, чтобы убедиться, что территориальный спор по поводу Северных территорий, четырёх контролируемых Россией островов, не унаследуют следующие поколения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министр иностранных дел Японии выступил против создания безналоговой зоны на Северных территориях
- Япония выразила протест против создания Россией безналоговой зоны на Северных территориях
- Россия создаёт безналоговую зону на Северных территориях
- Беглец с Северных территорий находится под охраной в Японии
- Премьер-министр России Мишустин посетил Эторофу
- Россия проведёт ракетные учения в исключительной экономической зоне Японии
- Министр обороны Японии Киси Нобуо подчеркнул важность защиты севера страны, указав на активизацию российской военной деятельности
- Россия начала военные учения на Северных территориях
- Президент РФ в отношении переговоров с Японией о мирном договоре сослался на конституционный запрет на передачу территорий
- На контролируемом Россией острове Эторофу построят геотермальную электростанцию
- Россия проводит военные учения на Северных территориях
- Президент Путин заявил, что намерен развивать отношения с Японией, но не будет предпринимать шагов, противоречащих Конституции
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ пообещал продолжать переговоры с Россией о Северных территориях
- Россия продолжает превращать Северные территории в военную базу: размещение систем противоракетной обороны
- Министерство обороны Японии: в воздушное пространство страны над водами у мыса Сирэтоко в префектуре Хоккайдо вторгся российский вертолет
- Испытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Российские военные начинают учения на северных территориях
- Основные вехи истории Северных территорий
- Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ
- Как нам воспринимать предложение Путина о мирном договоре с Японией: мнение Сато Масару
- Совместная декларация СССР и Японии 1956 года как опыт политического компромисса
- Бывшие жители Северных территорий будут молиться за своих предков на борту самолёта
Северные территории Кисида Фумио Японско-российские отношения Jiji Press