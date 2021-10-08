Премьер-министр Японии Кисида Фумио в разговоре с президентом РФ Путиным выразил надежду на взаимовыгодное развитие японско-российских отношений

Новости

Токио, 7 октября. (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 7 октября провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив надежду на развитие японско-российских отношений на взаимовыгодной основе.

Разговор касались переговоров по заключению мирного договора, чтобы формально положить конец боевым действиям двух стран в военное время, – договор не был заключён из-за территориального спора.

«Мы подтвердили, что будем работать над подготовкой мирного договора на основе заключённых в прошлом двусторонних соглашений», – сказал Кисида репортёрам после телефонных переговоров.

Путин стал третьим иностранным лидером, который провёл телефонные переговоры с Кисидой с момента вступления в должность премьер-министра 4 октября. Первым и вторым были президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По словам японских официальных лиц, Кисида сказал Путину о своей решимости работать вместе, чтобы убедиться, что территориальный спор по поводу Северных территорий, четырёх контролируемых Россией островов, не унаследуют следующие поколения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме