Почётной императрице Митико исполнилось 87 лет
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Токио, 20 октября (Jiji Press). Почётной императрице Митико, жене почётного императора Акихито, исполнилось 87 лет.
По данным Управления императорского двора, она воздерживалась от прогулок при людях и приглашения гостей в прошлом году из-за пандемии COVID-19, спокойно проводила дни с почётным императором в их временной императорской резиденции Сэнто кари-госё в Токио.
Во время утренних и вечерних прогулок с 87-летним почётным императором она с радостью вспоминает Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом.
Они также вспоминают об иностранных королевских семьях, которые посетили Японию во время предыдущих Токийских игр в 1964 году.
Почётная императрица внимательно следит за новостями о стихийных бедствиях, в том числе о сильном оползне в Атами в префектуре Сидзуока, который произошёл в июле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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