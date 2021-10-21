Почётной императрице Митико исполнилось 87 лет

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Почётной императрице Митико, жене почётного императора Акихито, исполнилось 87 лет.

По данным Управления императорского двора, она воздерживалась от прогулок при людях и приглашения гостей в прошлом году из-за пандемии COVID-19, спокойно проводила дни с почётным императором в их временной императорской резиденции Сэнто кари-госё в Токио.

Во время утренних и вечерних прогулок с 87-летним почётным императором она с радостью вспоминает Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом.

Они также вспоминают об иностранных королевских семьях, которые посетили Японию во время предыдущих Токийских игр в 1964 году.

Почётная императрица внимательно следит за новостями о стихийных бедствиях, в том числе о сильном оползне в Атами в префектуре Сидзуока, который произошёл в июле.

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