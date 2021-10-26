Свадьба принцессы императорского дома Японии Мако

Новости

Токио, 25 октября (Jiji Press). Японская принцесса Мако и её жених Комуро Кэй собираются зарегистрировать брак 26 октября и выступят на пресс-конференции после свадьбы по заранее подготовленным ответам на вопросы из-за состояния здоровья принцессы, как сообщает Управление императорского двора.

На пресс-конференции днём 26 октября 30-летние принцесса и Комуро поделятся своими письменными ответами на вопросы, заданные журналистами заранее.

По данным управления, принцесса Мако, племянница императора Нарухито, была поражена, увидев, что среди вопросов СМИ были такие, которые могут создать впечатление, что неверная информация в них является фактической.

Управление заявило, что она не может избавиться от опасений по поводу того, что вопросы будут слишком болезненными, и после консультаций с врачами она решила, что не сможет отвечать на вопросы журналистов перед камерами.

1 октября агентство сообщило, что у принцессы Мако диагностировали сложное посттравматическое стрессовое расстройство после многих лет критического пересмотра запланированного брака из-за денежного спора с участием матери Комуро.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме