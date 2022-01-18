В Японии за неделю выявлено 118 345 случаев COVID-19
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Токио, 17 января (Jiji Press). В Японии за прошедшую неделю выявлено 118 345 новых случаев заражения новым коронавирусом, что более чем в три раза больше, чем на предыдущей неделе (32 062).
Совокупное число случаев COVID-19 в стране, включая пассажиров круизных судов и членов экипажа, к 10:00 17 января составляло 1 885 760 человек.
Темпы роста числа новых случаев ускоряются из-за быстрого распространения высокозаразного варианта омикрон.
Общее число умерших от вируса в Японии достигло 18 444 человек, что на 30 больше, чем неделей ранее. К 16 января число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составило 235 человек по сравнению с 90 неделей ранее.
По префектурам наибольшее количество новых случаев COVID-19 на прошлой неделе было зарегистрировано в Токио – 19 939, за ним следует Осака в западной Японии – 15 553.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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