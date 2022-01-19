Сложности транспортировки пациентов в больницы в Японии достигли рекордного уровня

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Токио, 18 января (Jiji Press). Число случаев, когда бригада скорой помощи испытывала трудности при поиске больниц, куда можно доставить пациентов, в Японии достигло рекордного уровня за неделю 10-16 января, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Еженедельный показатель вырос с 2883 до 4151, увеличиваясь пятую неделю подряд и превзойдя предыдущий рекорд в 3361 случай, установленный на второй неделе августа прошлого года, когда страна была поражена пятой волной инфекций COVID-19.

Из общего числа пациентов 1031 человек были с подозрением на COVID-19, неделей ранее – 541, и впервые с пятой недели августа этот показатель превысил 1000 человек.

Всплеск случаев с трудностями при транспортировке в больницу, по-видимому, отражал быстрое распространение варианта омикрон нового коронавируса.

Другая возможная причина роста – увеличение количества несчастных случаев при уборке снега и случаев, когда пожилые люди подавились рисовыми лепёшками моти.

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