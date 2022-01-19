Японские исследователи сообщают, что у беременных женщин с большей вероятностью развиваются умеренные или тяжёлые симптомы COVID-19

Новости

Токио, 19 января (Jiji Press). Согласно исследованию, проведенному японскими исследователями, среди беременных пациенток с COVID-19 доля тех, у которых развиваются умеренные или тяжёлые симптомы, примерно в два раза выше, чем у не имеющих беременности.

Первое крупномасштабное исследование в Японии с участием беременных женщин, инфицированных новым коронавирусом, было проведено Национальным центром детского здоровья и развития и другими.

Исследование охватило около 4000 госпитализированных женщин с COVID-19 в возрасте от 15 до 44 лет, которые были зарегистрированы в базе данных Национального центра глобального здравоохранения и медицины в период с января 2020 года по апрель 2021 года. Сравнения были проведены между 187 беременными женщинами и 935 женщинами, не имеющими беременности.

Из беременных женщин у 18 наблюдались умеренные или тяжёлые симптомы, что составило 9,6%, а среди небеременных женщин такие симптомы были у 46, или 4,9%.

Из пациентов с умеренными или тяжелыми симптомами 93,1% приходилось на долю пациенток со сроком беременности 14-27 недель или более поздних сроков, что указывает на то, что такие пациентки более склонны к развитию более тяжёлых симптомов по сравнению с пациентками на ранних сроках беременности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме