Исследователи в Японии сообщают, что дополнительная (бустерная) вакцинация эффективна и против штамма омикрон

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Кобе, 19 января (Jiji Press). Исследовательская группа из Университета Кобе выяснила, что бустерная доза вакцины эффективна для увеличения количества нейтрализующих антител, которые инактивируют и высокозаразный вариант омикрон нового коронавируса.

Это первый опубликованный в Японии результат исследования, который указывает на эффективность третьей вакцины против штамма омикрон.

Исследование охватило 65 врачей Университета Кобе в возрасте от 20 до 60 лет, которые в начале декабря прошлого года получили бустерную дозу вакцины от COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer Inc.

Среди врачей доля тех, у кого есть нейтрализующие антитела к варианту омикрон, через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины составила 5%.

Группа 18 января сообщила, что через две недели или месяц после того, как врачи получили бустерную прививку, уровень антител вырос до 100%. Количество антител увеличилось в среднем в 64 раза после третьей вакцинации.

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