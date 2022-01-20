В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 достигло рекордного уровня в 41 485

Новости

Токио, 19 января (Jiji Press). Количество выявленных за день новых случаев заболевания COVID-19 в Японии составило 41 485, впервые превысив 40 000, обновляя рекорд второй день подряд.

Общее количество инфицированных за день выросло более чем на 9200 по сравнению с предыдущим днём. Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом выросло на 20 до 281, по всей стране было зарегистрировано 15 новых летальных исходов от COVID-19.

В Токио столичная администрация сообщает о рекордных 7377 новых случаях, впервые этот показатель превысил 7000 – предыдущий рекорд в 5908 случаев был отмечен 13 августа прошлого года.

С середины октября количество новых случаев заболевания в японской столице оставалось на уровне ниже 100, но в начале этого месяца начало расти. 8 января оно превысило 1000, 12 января выросло до 2198, 13 января – 3124, 14 января – 4051 и до 5185 18 января.

19 января дневное число инфицированных также достигло рекордного уровня в западной префектуре Осака – 6101, впервые превысив 6000. Количество выявленных инфекций за день в Осаке взлетело примерно в 87 раз по сравнению с 70 случаями 1 января.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме