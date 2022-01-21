В Японии одобрят вакцинацию от коронавируса для детей 5-11 лет
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Токио, 20 января (Jiji Press). Японское правительство должно одобрить вакцинацию от COVID-19 вакциной американского фармацевтического гиганта Pfizer Inc. для детей в возрасте 5-11 лет, вероятно, 21 января, после того как группа министерства здравоохранения 20 января одобрила вакцину.
Вопрос о том, следует ли сделать вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет обязательной, будет обсуждаться на заседании другой коллегии министерства 26 января.
Правительство намерено начать вакцинацию таких детей уже в марте.
В Японии ежедневное число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает обновлять рекорды в последние дни в связи с распространением варианта омикрон.
Инфекции распространяются и среди непривитых детей раннего возраста. Из примерно 160 000 человек, показавших положительный результат теста на коронавирус в период с 12 по 18 января, дети в возрасте до 10 лет составляют 12 947 человек, или 8%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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