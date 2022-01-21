В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 достигло рекордного уровня в 46 199
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Токио, 20 января (Jiji Press). Количество новых выявленных за день случаев заболевания COVID-19 в Японии составило 46 199, достигая нового рекордного уровня третий день подряд, совокупное число случаев заболевания COVID-19 с момента начала эпидемии в стране превысило 2 миллиона.
Этот показатель достиг рубежа в 2 миллиона человек примерно через пять месяцев после того, как в августе 2021 года общее количество заболевших достигло 1 миллиона. Первый случай заболевания коронавирусом в стране был зарегистрирован в январе 2020 года.
Число новых случаев заражения начало расти в начале этого месяца в связи с распространением варианта омикрон.
По оценке министерства здравоохранения, доля случаев с подозрением на омикрон выросла примерно до 93% новых случаев коронавируса, выявленных за неделю 10-16 января.
Между тем, число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в стране остаётся ниже уровня пика пятой волны инфекций прошлым летом, когда преобладал вариант дельта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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