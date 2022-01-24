В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 второй день подряд выше 50 000

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Токио, 23 января (Jiji Press). Количество выявленных за день случаев заражения коронавирусом в Японии 23 января составило 50 023, превысив 50 000 второй день подряд.

Общее количество почти удвоилось по сравнению с показателем предыдущей недели, когда было зарегистрировано 25 640 случаев.

Среди больных коронавирусом зафиксировано четырнадцать новых летальных исходов. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 выросло в 22 января на 6, до 430.

В Токио выявили 9468 новых случаев инфекции, при этом количество заражений за день превышает 9000 третий день подряд. Эта цифра более чем вдвое превышала общее количество, зарегистрированное неделей ранее, составлявшее 4172.

Новые случаи заболевания 23 января в японской столице включали 2411 человек в возрасте 20-29 лет и 2296 человек в возрасте до 20 лет.

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