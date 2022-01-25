В Японии зарегистрировано рекордное для понедельника количество выявленных за день случаев COVID-19

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Токио, 24 января (Jiji Press). В Японии сообщили о 44 817 новых случаях заражения новым коронавирусом за день, что является рекордным показателем для понедельника.

Показатель заражений за день вырос в 2,1 раза по сравнению с этим днём неделей ранее, хотя впервые за три дня он опустился ниже 50 000.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 с 23 января выросло на девять до 439. Сообщалось о восемнадцати новых случаях смерти.

По данным столичной администрации, только в Токио было выявлено 8503 новых случая заражения, что в 2,3 раза больше, чем неделей ранее.

Столичное правительство также сообщило о смерти инфицированной женщины в возрасте 80-89 лет.

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