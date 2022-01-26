В Японии впервые зарегистрировано более 60 000 выявленных за день случаев COVID-19

Новости

Токио, 25 января (Jiji Press). Количество выявленных за день новых случаев заражения коронавирусом в Японии 25 января составило 62 613, впервые превысив 60 000.

Число новых смертей от COVID-19 выросло до 42, с октября прошлого года впервые превысив 40.

Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом по стране выросло на пять до 444 человек.

Новый рекордный показатель заражений за день вырос более чем на 8000 по сравнению с предыдущим рекордом в 54 557 случаев, отмеченным 22 января.

Число новых случаев заражения достигло рекордного уровня в 29 из 47 префектур страны, включая Токио (12 813), префектуру Осака (8612) и префектуру Айти в центральной Японии (4120).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме