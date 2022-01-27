В Японии впервые зарегистрировано более 70 000 выявленных за день случаев COVID-19

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Токио, 26 января (Jiji Press). Количество выявленных за день новых случаев заражения коронавирусом в Японии 26 января составило 71 634, впервые превысив 70 000, обновляя рекорд второй день подряд

Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом по стране выросло с 25 января на 26 до 470 человек, число новых смертей от COVID-19 выросло до 34.

В Токио наблюдалось рекордное количество заражений за день, 14 086. Количество занятых больничных мест для пациентов с коронавирусом выросло на 3% по сравнению с предыдущим днём до 42,8%.

Число пациентов с тяжёлыми по критериям токийской администрации симптомами выросло на 4 до 18, зарегистрировано 5 новых смертей от коронавируса.

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