В Японии вновь отмечено рекордное количество выявленных за день случаев COVID-19

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Токио, 27 января (Jiji Press). В Японии сообщили о 78 929 новых случаях заражения коронавирусом за день, что является рекордным показателем третий день подряд.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 выросло с 26 января на 67 до 537, превысив 500 впервые с 9 октября прошлого года. Количество новых летальных исходов достигло 47, что является самым высоким показателем в этом году.

По данным столичной администрации, в Токио число новых случаев заражения достигло 16 538, что также является рекордным показателем, наибольшие количества заражений регистрируются третий день подряд.

Количество заражений за день в Токио превзошло предыдущий рекорд в 14 086 случаев за 26 января, оно в 1,9 раза выше по сравнению с этим днём неделей ранее.

Уровень занятости больничных коек для пациентов с новым коронавирусом в Токио составил 44,4%, что на 1,6% больше, чем в предыдущий день.

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