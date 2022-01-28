Клиника в Токио предоставит услугу вакцинирования российскими вакцинами от COVID-19

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Токио, 27 января (Jiji Press). Клиника в Токио и посольство России в Японии заявили, что планируют платно вводить разработанные в России вакцины от COVID-19 людям в возрасте 20 лет и старше в Японии.

Лечение будет осуществляться за счёт пациентов, это не клинические испытания для получения фармацевтического разрешения в Японии, сообщила клиника Хибия кокусай.

Клиника и посольство заявили, что надеются начать прививку российскими вакцинами – двухдозовой Sputnik V и однократной Sputnik Light – уже в середине февраля после прохождения необходимых процедур в Японии.

Дозы Sputnik V и Sputnik Light будут закуплены на 750 и 500 человек соответственно. Прививка будет стоить 9800 йен на человека, включая плату за обследование.

На получателей российских вакцин не будет распространяться японская правительственная программа возмещения ущерба, даже если у них проявятся серьёзные побочные реакции. Но ожидается, что таких пациентов поддержат врачи клиники.

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