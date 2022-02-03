Центр вакцинации Сил самообороны в Токио предоставит возможность вакцинироваться большему количеству людей

Новости

Токио, 2 февраля (Jiji Press). Центр массовой вакцинации против COVID-19 в Токио, находящийся в ведении Сил самообороны, на следующей неделе увеличит ежедневную пропускную способность до 5040 человек, сообщило министерство обороны.

Центр в Токио должен был увеличить количество прививок до 2160 к 7 февраля, но было принято решение увеличить этот показатель до 4080 к 8 февраля и до 5040 к 10 февраля.

Центр начнёт регистрировать бронирование на дополнительные временные слоты в 18:00 4 февраля онлайн и по телефону.

Премьер-министр Кисида Фумио пообещал увеличить пропускную способность центра после того, как все слоты были заказаны через 15 минут после начала бронирования в предыдущие два раза.

Центр вакцинирования в Токио вновь открылся 31 января, но его ежедневная пропускная способность, составлявшая 10 000 прививок в день, снизилась, поскольку некоторые этажи здания нельзя использовать из-за износа лифтов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме