Шестая волна инфекций в Японии прошла пик: мнение эксперта
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Токио, 16 февраля (Jiji Press). Шестая волна инфекций в Японии, вызванная вариантом омикрон нового коронавируса, как полагают, прошла пик, заявил эксперт консультативного совета министерства здравоохранения по пандемии.
«Я считаю, что шестая волна прошла свой пик в начале февраля», – заявил Вакита Такадзи, председатель консультативного совета и генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний, на пресс-конференции после дневного заседания совета.
Эффективное репродуктивное число, или среднее число людей, инфицированных одним носителем, на 31 января составляло 0,98, упав ниже 1,0 впервые с 28 ноября прошлого года, согласно оценке, представленной на встрече.
«Число тяжелобольных и новых смертельных случаев, вероятно, достигнет своего пика после пика инфекций», – сказал Вакита.
Он также предупредил, что рост новых случаев заражения может возобновиться, если число инфицированных не будет значительно снижено.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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