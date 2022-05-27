Япония откроет границы для туристов с 10 июня

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Токио, 26 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония возобновит приём иностранных туристов с 10 июня, ограничивая его пока групповыми турами.

Посетителям групповых туров в сопровождении экскурсоводов будет разрешён въезд в страну. Правительство приостановило въезд в Японию иностранных туристов с момента ужесточения пограничного контроля, связанного с COVID-19, в апреле 2020 года.

Правительство разделило страны и регионы на три группы: синюю, жёлтую и красную, исходя из риска ввоза коронавируса в Японию. К въезду допустят туристов из синей группы с наименьшим риском, что составляет около 80% от общего числа.

Запрет будет снят в условиях улучшения ситуации с инфекцией в стране и за рубежом, а также больших ожиданий экономического эффекта от приезда иностранных туристов.

Сначала в страну будут допускать только посетителей групповых туров, чтобы упростить управление их деятельностью и определять статус заражения после прибытия.

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