Суд в Осаке отклонил иск об однополых браках

Новости

Осака, 20 июня (Jiji Press). Суд на западе Японии отклонил иск трех однополых пар к государству о возмещении ущерба, посчитав, что запрет на однополые браки в стране не является неконституционным.

Решение окружного суда Осаки было принято после того, как окружной суд Саппоро в марте прошлого года постановил, что текущая ситуация нарушает статью 14 Конституции, которая обеспечивает юридическое равенство, отклонив при этом такой иск о возмещении ущерба.

Аналогичные иски также ведутся в окружных судах Токио и городов Нагоя и Фукуока.

В судебном процессе в Осаке пары, проживающие в префектурах Айти, Киото и Кагава, потребовали возмещения ущерба в размере 1 миллиона йен на человека, утверждая, что статья 24 Конституции, гарантирующая свободу брака, должна распространяться и на однополые пары. .

Истцы также утверждали, что ситуация, при которой однополые пары не могут вступить в брак или получать льготы, такие как супружеские налоговые вычеты, а также права наследования и другие права, нарушает статью 14.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме