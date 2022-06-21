Суд в Осаке отклонил иск об однополых браках
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Осака, 20 июня (Jiji Press). Суд на западе Японии отклонил иск трех однополых пар к государству о возмещении ущерба, посчитав, что запрет на однополые браки в стране не является неконституционным.
Решение окружного суда Осаки было принято после того, как окружной суд Саппоро в марте прошлого года постановил, что текущая ситуация нарушает статью 14 Конституции, которая обеспечивает юридическое равенство, отклонив при этом такой иск о возмещении ущерба.
Аналогичные иски также ведутся в окружных судах Токио и городов Нагоя и Фукуока.
В судебном процессе в Осаке пары, проживающие в префектурах Айти, Киото и Кагава, потребовали возмещения ущерба в размере 1 миллиона йен на человека, утверждая, что статья 24 Конституции, гарантирующая свободу брака, должна распространяться и на однополые пары. .
Истцы также утверждали, что ситуация, при которой однополые пары не могут вступить в брак или получать льготы, такие как супружеские налоговые вычеты, а также права наследования и другие права, нарушает статью 14.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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