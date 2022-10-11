Япония осудила ракетные удары России по территории Украины
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Токио, 11 октября (Jiji Press). Правительство Японии решительно осудило проведенные 10 октября ракетные удары России по территории Украины, в результате которых, как сообщается, 14 человек погибли и около 100 получили ранения.
«Мы воспринимаем (ракетные удары) крайне серьезно, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. – Мы решительно осуждаем (удары), поскольку они абсолютно неоправданны».
Мацуно сообщил, что премьер-министр Кисида Фумио должен посетить экстренную онлайн-встречу Большой семёрки по этому вопросу позже 11 октября.
«Мы стремимся подтвердить единство Большой семёрки и послать мощный сигнал международному сообществу», – отметил Мацуно.
На отдельной пресс-конференции министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса заявил, что сообщений о том, что японские граждане на Украине пострадали в результате последних российских ударов, не поступало. Он призвал их немедленно отправиться в укрытие, обеспечив свою безопасность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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